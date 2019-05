El 'transfer request', la manera inglesa de pedir que te traspasen

Hazard puede ser el último de una larga lista de jugadores que solicitaron su salida de un club de la Premier a pesar de tener contrato en vigor

En la Premier League, como en casi toda Europa, no hay cláusulas de rescisión, pero eso no quiere decir que un jugador que busca una salida del club no tenga maneras de presionar para forzar un traspaso. Esa figura, de hecho, está institucionalizada. Es el 'transfer request'. Ahora podrían pedirlo Paul Pogba y Eden Hazard.

Es una petición formal, escrita y firmada por el jugador, en la que el futbolista reclama públicamente a su equipo que le deje marchar. La carta no comporta ninguna obligación, ni el club tiene que aceptar las ofertas que lleguen ni obligaría al jugador a marcharse en el caso de no encontrar una opción satisfactoria. Es solo una petición, pero a lo largo del tiempo ha tenido bastante peso en el fútbol inglés, cuando llega el 'transfer request' la situación es límite.

En muchas ocasiones, sin embargo, no es una argucia del jugador o sus agentes para obligar al club, sino una petición de la propia institución. En la Premier League es muy importante la relación con los aficionados, y un club puede llegar a solicitar al futbolista que escriba un 'transfer request' para hacer público el interés de este por marcharse y demostrar que el club no busca la salida del jugador, pero se ve obligado a negociar a petición suya.

Aunque no existe obligación alguna, la mayor parte de los 'transfer request' se resuelven con una salida del futbolista del club, en parte porque hay un acuerdo tácito en la Premier para que estas soluciones se resuelvan con una salida y también porque es difícilmente sostenible un jugador que quiere marcharse y lo ha expresado públicamente. Si el 'adagio' futbolístico que dice que los jugadores militan donde quieren es cierto, el 'transfer request' es la expresión más tangible de ese deseo.

La lista de jugadores que han solicitado el 'transfer request', a la que ahora se pueden unir Hazard o Pogba, es larga e incluye nombres como Xabi Alonso, Fernando Torres, Luka Modric, Robin van Persie, Marouane Fellaini, Gareth Bale, Coutinho o Diego Costa. Todos ellos consiguieron su objetivo, salir de su equipo para recalar en otro.