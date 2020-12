El trágicolocolo ya juega como equipo de Primera B

Al peor equipo del campeonato local se le escaparon los puntos de su 'final del mundo' sin mostrar señales de que seguirá disputando la salvación.

ya juega como un descendido. No ofrece lucha, fútbol y en la mezcla no hay ingredientes para salvar la categoría. Este martes, feriado, La Serena llegó al Monumental madura en su objetivo y desde un arranque asumió lo que su rival nunca: era una final y como buena definición había que estar a la altura del desafío. El 2-0 lo dejó al Granate muy cómodo en la sumatoria (hizo 24) y aún más malherido a la institución sin alma que solo se dedica a perder.

La trepada de Richard Paredes no la pudo detener César Fuentes y tras un rechazo fallido Martín Tonso tuvo el tiempo de cumplir con la ley del ex y superar la resistencia popular con un zurdazo colocado en la esquina que Brayan Cortés no amagó ni de cerca. Desde los veinte minutos en los que la Papaya se adelantó, el visitante trabajó con la ventaja cortando los circuitos del medio, anulándole la subida a los extremos y, cómo no, la pasividad de un Cacique sin confianza aportó a que el marcador se estancase.

Colo Colo es malo entero. De pies a cabeza. A Chupete Suazo no tenían cómo maniatarlo y en los balonazos en dirección al área de Cortés abundaban los desequilibrios defensivos, las pérdidas de posición y la falta de precisión para siquiera cerrar elaboraciones.

Gran esfuerzo físico de Chupete esta tarde. Y al perder un mano a mano erró la que era lapidaria pic.twitter.com/Os9D24noan — Homero Ramírez (@ramirescl) December 8, 2020

¿Qué necesita para salvarse y a cuánto está de bajar?De cara al complemento, obligado a anotar dos, Gustavo Quinteros apostó por Parraguez en reemplazo de Blandi, Alarcón por Fuentes y en vez de Fernández, pero no logró remates a puerta, no fluyó el juego y Serena se mantuvo competitiva con Chupete al borde de anotar de no ser por un cruce de Chaco Insaurralde. Pero el triunfo serenense estaba cantado. La actitud de ambas escuadras era diametralmente distinta.

Solo Cortés en la mitad colocolina. El problema es que al otro lado dan todos los pases mal pic.twitter.com/XAJa3GHUtk — Homero Ramírez (@ramirescl) December 8, 2020

Con los diez de campo en la mitad visitante, y Cortés iniciando jugadas que se desperdiciaban entre pases incorrectos, una contra matadora de Ponce y elenco se dibujó tal y como toda la jornada: los de la retaguardia adelantados, un 9 -esta vez Rodrigo Salinas, el relevo de Suazo- definiendo a la escuadra y el seleccionado chileno lanzándose sin resultado alguno para las aspiraciones populares.

Club Deportes lo ganó bien, estuvo a la altura de soportar toda la presión de tener que ganar o ganar. El Albo se dedicó a protestar, a hundirse (debe ganar unos 7 entre los 12 finales para estar cómodo) y a demostrarle a todos que sin cabeza, argumentos ni espíritu verlo intentar hacer pie es como ver a un club que ya perdió toda esperanza.