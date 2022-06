El Tottenham avanza por Clement Lenglet

Los "spurs" son el equipo mejor colocado por el francés, por delante de la Roma de Mourinho

-Por Adrià Soldevila y Rubén Uría-

Clement Lenglet saldrá del FC Barcelona este verano. El central francés cuenta con ofertas de varios clubes europeos y todo apunta a que acabará saliendo del Camp Nou más tarde o temprano. El Barça y los agentes del francés trabajan para encontrar la mejor salida para las partes y en el horizonte aparece un club inglés como el mejor situado. Se trata del Tottenham, que está en conversaciones con el club blaugrana, que está muy interesado en el jugador y que está avanzando en la negociación. Los "spurs" plantean una cesión, el Barça desea incluir una cláusula de compra posterior y está previsto que en próximos días se intensifiquen los contactos entre los clubes y el entorno del jugador. Ahora mismo, fuentes del club reconocen a GOAL, el Tottenham es el club mejor colodado para hacerse con Lenglet. Eso sí, en el Barça se quiere hacer "caja" recaudando dinero por el francés y se tratará de incluir en la cesión, además de una tarifa de préstamo, una cláusula de compra posterior, al margen del ahorro de su salario.

El otro interesado, la Roma de Mourinho

Sin embargo, no es el único equipo interesado en el francés. Como ya avanzó GOAL, la Roma de José Mourinho también está al acecho. Quieren potenciar su defensa para el próximo curso y han preguntado por Lenglet. Sobre la mesa, una cesión. La Roma, al menos por ahora, no podría afrontar una opción de compra por el jugador, que es lo que desea realmente el Barça para dejar salir al jugador en unas condiciones favorables para sus intereses. Hay otro par de equipos interesados en Lenglet, no sólo Roma y Tottenham, pero por ahora, el mejor colocado para conseguir al francés es el conjunto de Londres, que avanza por su fichaje.

Cabe recordar que en su día, el Barça firmó a Clement Lenglet, procedente del Sevilla, abonando su cláusula de rescisión, fijada en 35 millones de euros. El defensa tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023 y una cláusula de 300 millones de euros.