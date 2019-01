El tenso cruce de Alfaro con un periodista en su presentación como DT de Boca

El técnico del Xeneize respondió con mucha crudeza ante una pregunta en la que se lo acusó de faltar a su palabra con Huracán.

Cuando Gustavo Alfaro tomó la decisión de dejar Huracán para irse a Boca, la mayoría de los hinchas del Globo -y de otros clubes- lo acusaron de "traidor", de no cumplir con su palabra por terminar su contrato con el conjunto de Parque Patricios.

Y en su presentación como DT del club de La Ribera no pudo escaparle a la pregunta acerca de su salida de Huracán. Aunque hubo un periodista que lo hizo enojar al técnico, que respondió con mucha crudeza y hasta citó un artículo de la Constitución Nacional.

"En días no tan lejanos usted se manifestaba quejoso del fútbol argentino a causa de sus dificultades para cumplir los contratos con las particularidades que usted entendía un asco vinculadas a no respetar la palabra. ¿Cuál es su sensación respecto de su salida de Huracán luego de esos enunciados?", increpó el periodista y Alfaro no titubeó para responder: "La decisión de venir fue muy controvertida. Primero por el momento en que me llegaba, por la relación que tenía con los jugadores y el mundo Huracán. La medité mucho. Sentí que en muchas oportunidades me quedaba detenido en ese tipo de decisiones", comenzó diciendo el técnico de Boca, tranquilo, hasta que se despachó con todo. "Consulté con muchas personas de más experiencia que yo, con los jugadores de Huracán, con su presidente. La consulté también con mi familia. No hubo uno que diga que no la tome. Pero más allá de eso lo primero que hice fue asesorarme legalmente", continuó diciendo y arremetió: "Mi vinculación laboral con Huracán se regía por lo que establece el contrato. Todo lo que no estaba en el contrato se regía por la Ley de Contrato de Trabajo. Mi contrato no tenía una cláusula de no competencia o no concurrencia, comúnmente llamada cláusula de rescisión. Pero esa la ponen los empleadores, no los entrenadores".

Además, se apoyó en un artículo de la Constitución para explicar por qué él no se fue ilegalmente a Boca. "A mí me aplica el Artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo: 'el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador sólo si este lo autoriza'. Cuando Nico Burdisso me habló la primera vez yo le hablé al presidente Alejandro Nadur y le dije que aunque Nico no me había ofrecido el cargo, me había hablado de esta posibilidad de Boca. Yo lo puse en sobreaviso al presidente de Huracán y ahí el presidente me autorizó a seguir negociaciones en ese aspecto. También le ofrecídeclinar la propuesta de Boca y él, en un gesto de grandeza, me dijo que no podía decidir por mí", desarrolló y fue contundente: "Yo me atuve a derecho. No me moví ni un milímietro a lo que decía la ley. Hice todo lo obligatorio en circunstancias legales para llegar hasta acá".

Respecto al pensamiento de los hinchas de Huracán sobre su supuesta traición, no dejó dudas de su pensamiento. "Pienso: ¿Dónde está la traición que le hice a Huracán? Agarré a un equipo que estaba 26 en los descensos, se salvó los dos años en la última fecha. Estuve en el 5-1 cuando perdieron con Libertad cuando el plantel se fue insultado por la gente, con una relación cortada entre jugadores y los dirigentes en ese momento. Mi traición fue tal vez fue asumir la responsabilidad, invitar a soñar a jugadores que estaban en zona de descenso directo a luchar por lo máximo", dijo y cerró: "Yo me atuve a derecho y en un momento difícil de mi vida profesional donde yo sentía que estaba ya en el cierre, si yo tomaba esta decisión era un traidor. Ojalá a lo largo de estos 25 años de mi vida profesional a mí me hubiesen traicionado como dicen que Gustavo Alfaro traicionó a Huracán. Sería un tipo más feliz y más agradecido. Creo que la vida es la suma de todas nuestras decisiones, y esta es la mía".