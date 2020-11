Fran Fernández ha sido despedido por el CD después de que su equipo perdiera este domingo 0-1 ante el Logroñés, tal y como ha anunciado el club isleño a través de un comunicado oficial.

Fernández había llegado al Tenerife en julio de este año, siendo el elegido para conducir el proyecto del club isleño para la campaña 2020/21. El técnico almeriense llegaba para reemplazar a Rubén Baraja en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López.

Fernández tenía firmado un año de contrato con opción a otro más que se iba a activar en caso de que el equipo ascendiera a Primera División, la única categoría en la que el preparador no ha dirigido todavía.

Después de la derrota de este domingo, el Tenerife quedó ubicado en el puesto 17 de la Segunda División, con 13 puntos en 13 jornadas producto de tres victorias y cuatro empates, con 8 goles a favor y 12 en contra.

