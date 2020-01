El técnico de Real España valora la cantidad de jugadores en su plantel

Primera División de Honduras: "Tenemos la posibilidad de que yo pueda romperme la cabeza", destacó Ramiro Martínez a la hora del armado del equipo.

Real completó una positiva gira de amistosos preparatorios para este semestre después de superar 2-0 a Águila de El Salvador. Estos partidos le permitieron a Ramiro Martínez, estratega del conjunto de San Pedro Sula, sacar conclusiones en función a los elementos con los que cuenta.

Y la variedad en su plantel fue una de las cuestiones que destacó el uruguayo, en su afán de confeccionar el mejor equipo. "Gracias a Dios tenemos la posibilidad de que yo pueda romperme la cabeza. Felizmente hay jugadores que actuaron a segunda hora y perfectamente pueden ser titulares en el primer equipo, hay jugadores de enorme valía", valoró el DT que mayormente dirigiera a conjuntos de su país, pero que en 2011 hiciera experiencia en Centroamérica al comandar al Deportivo Mictlán guatemalteco.

Además, el entrenador de 43 años analizó lo que será el debut en el Clausura hondureño, en el que debutará el domingo ante . "El nivel del torneo es muy parejo y para esta segunda parte vislumbro que todos los equipos se reforzaron y están buscando tener su mejor versión; empieza a quemar la zona de descenso y creo que será muy dura y pareja. Cualquiera le puede ganar a cualquiera", aseveró en declaraciones que recoge el sitio Diez.

Y a la hora de mostrar su visión sobre el nivel del equipo en pretemporada, Martínez comentó: "Me siento muy tranquilo porque el segundo equipo mostró cosas interesantísimas; no nos olvidemos de que hay jugadores muy jóvenes, el saldo de la segunda parte es positivo y me deja un sabor de conformidad".