El TAS decide sobre el futuro de Coutinho y Hazard

El Chelsea se presenta como único pretendiente pero los 'blues' no sabrán si podrán acudir al mercado hasta dentro de dos semanas como mínimo.

EDITORIAL

Philippe Coutinho no quiere abandonar el y tampoco sus compañeros quieren que se vaya. Sin embargo, desde hace semanas e incluso algún que otro mes son varias las voces en la junta directiva que aconsejan su salida para evitar que el fichaje más caro de la historia del club catalán siga devaluándose y su situación vire hacia lo insostenible. El Camp Nou ya no tiene complejos a la hora de pitarle como quedó claro el domingo durante la visita ante el en el primer partido tras la debacle de Anfield contra el , que jugará su segunda final consecutiva de la desde que el brasileño se marchó.

Frente al equipo madrileño volvió a cuajar un partido mejorable y acabó lesionado. Probablemente los reproches de la grada no ayuden a progresar a un jugador que ha demostrado tener poco carácter. Solo lo sacó a relucir tras marcar ante el en una eliminatoria prácticamente resuelta para ponerse las manos a los oídos, desafiando a un Camp Nou que hasta entonces había sido comprensivo con él. Algo se rompio ese día y poco a poco los abucheos a Coutinho no han dejado de crecer. Hasta el mismísimo Leo Messi tuvo que salir a protegerle afirmando que "no es bonito que despidan así a un compañero". Luego pasó Liverpool y a la afición se le acabó la paciencia.

La tensión, en todo caso, está servida. Él quiere quedarse y la junta, venderle. De momento no han aparecido grandes pretendientes por el centrocampista reciclado a extremo izquierdo pues el mundo del fútbol sabe que el tiempo juega contra el Barcelona y solo el , si finalmente Eden Hazard acaba abandonando Stamford Bridge como todo apunta que sucederá, se intuye como una solución satisfactoria para todas las partes pero los 'blues' siguen pendientes de la decisión del TAS en cuanto a la ratificación de la sanción que puede impedirles fichar durante dos ventanas de mercado, empezando ya este mismo verano.

El Chelsea tiene abiertos dos recursos mientras espera el fallo del juez: la suspensión total de la sanción y la cautelar que retrase un año la sanción y permita al club inglés fichar, lo cual no se sabrá antes de las próximas dos semanas. Lo que está claro es que el fallo será antes de los próximos dos meses según ha podido saber Goal. Cualquiera de las dos posibilidades resulta favorable a los intereses del Barcelona según entiende la junta directiva porque no impediría negociar la salida de Coutinho. El mayor freno sigue siendo el propio jugador, que se quiere quedar según él mismo ha reconocido en varias ocasiones este año. Pero con una parte importante de la afición y otra de la junta en contra no está tan claro que suceda.