El Sevilla reclama penalti de Alaba a Ocampos

En el minuto 36 de partido en el Santiago Bernabéu, el delantero del Sevilla Ocampos se quedó mano a mano el argentino con Alaba, y buscó el recorte hacia fuera y fue al suelo tras el regate. No pitó nada el árbitro.

El VAR no ha entrado a revisar la jugada, que se ha quedado en el limbo y es la primera polémica de un duelo de altura en el Santiago Bernabéu que, en el momento de posible penalti, iba empate a uno con goles de Rafa Mir y Benzemá.

Para el árbitro de la Cadena Ser, Iturralde González, la jugada debió ser castigada como penalti.

‼️🗣️ @itu_edu, sobre la polémica del #RealMadridSevilla por la jugada entre Lucas Ocampos y David Alaba:



⛔️ "Es PENALTI a Ocampos por una zancadilla del defensor del @RealMadrid"



👀 "La filosofía del VAR no es entrar en este tipo de jugadas, el árbitro tenía que haberlo visto" pic.twitter.com/s93ll44ZXr — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 28, 2021

Iturralde González ha explicado que "es penalti. No es penalti de VAR, pero si te lo pita el árbitro es penalti, porque le pega en la pierna que va a avanzar. Es un penalti de árbitro. Los árbitros tienen que dejar de dejar sus responsabilidades y pitar como si no hubiera VAR. El VAR no vino para este tipo de penaltis. Esta acción es un problema del árbitro, no del uso del VAR".

🔎 ¿Hay penalti sobre @Locampos15?



😅 Los expertos arbitrales no se ponen de acuerdo



⚪️ RMA 1-1 SEV 🔴



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/1QjpxBalgK — Directo Gol (@DirectoGol) November 28, 2021