El Sevilla no cede por Koundé: si el Chelsea le quiere, que "pase por caja"

La hoja de ruta del Sevilla no cambia: rechazan la oferta de 50 "kilos" del Chelsea y se remiten a la cláusula de Koundé

La hoja de ruta del Sevilla FC con Koundé es clara. Si el Chelsea quiere al defensa francés, tiene 48 horas para rascarse el bolsillo. Por ahora no hay acuerdo y las posturas están alejadas. Y en Nervión nadie cede. Los ingleses, si quieren de verdad llevarse a uno de los centrales jóvenes más prometedores de Europa, deberán elevar esa oferta de 50 millones de euros que pusieron sobre la mesa. Una oferta que en Sevilla consideran insuficiente. A medida que llega el día 31, el Sevilla lo tiene más claro. O suben mucho su oferta, o Koundé se queda. Es más, si llega una nueva oferta, tendrá que ser por el importe de la cláusula del jugador o muy cerca de ese importe. El Chelsea ya sabe. Si quiere a Koundé, a pasar por "caja".

Jules Koundé se ha integrado en la selección francesa para los partidos clasificatorios del Mundial, ansioso de que el Chelsea suba su oferta para jugar con los "blues", después de que él mismo elevase la presión tras no estar disponible en el último partido de los de Lopetegui. Mientras tanto, no llegan noticias desde Londres. Según ha podido saber Goal, el Chelsea estudia incrementar su oferta por el galo, pero saben que la operación está complicada porque la postura del Sevilla es firme y poco flexible.

Desde Londres no llaman...y el Sevilla no cede

Según fuentes consultadas por Goal, la cúpula sevillista no va a variar su postura un centímetro: cada hora que pasa, Koundé está más cerca de quedarse. Hay un estrechísimo margen de maniobra para reaccionar a la posible salida de Koundé y salvo ofertón irrechazable, como el club no tiene necesidad de vender, sería bien visto que el defensa continuase esta temporada. Desde Londres se confía en hacer un íntento de última hora para poder convencer al Sevilla de traspasar al jugador, pero esa última ofensiva aún no se ha producido. El reloj corre y el Sevilla no cede. Y no es la primera vez que le sale bien la jugada. O se queda con uno de los mejores centrales de Europa, o acaba recibiendo un dineral por él.

Posibles sustitutos por Koundé

No obstante, el Sevilla maneja distintas opciones para cubrir la eventual baja de Koundé si el Chelsea acabara ofreciendo el montante de su cláusula de rescisión. Según "Marca" se ha reactivado el interés en Djené del Getafe, que tendría un precio de salida ligeramente superior a los 10 millones de euros. Además, Monchi también ha puesto sus ojos en el mercado francés, donde se ha interesado por Sven Botman, joven central holandés del Lille de 21 años, y en el croata Caleta Car. El jugador del Olympique de Marsella ya estuvo a punto de llegar al Sevilla en 2018 y en Nervión no le han perdido de vista. Si no se produjera la salida de Koundé, el Sevilla aún miraría al mercado pero con una capacidad de gasto más limitada. Aún así necesitaría firmar un central que cubra la salida de Sergi Gómez y podría intentar alguna operación más pero que estaría hipotecada a cómo marche la operación salida.

"Monchi" acelera con altas y bajas

Monchi busca equipo a Gnagnon, Amadou y Pozo y escucha ofertas por Munir, De Jong y Gudelj. La salida especialmente de alguno de los atacantes abriría la puerta a poder cerrar algún refuerzo ofensivo como sería el caso de Corona, por el que se frenaron las negociaciones por el alto coste de la operación, o el de Pablo Sarabia, que aún no ha encontrado acomodo lejos del PSG y prioriza fichar por un equipo de Champions - hay interés del Atlético de Madrid-, tras rechazar a la Real Sociedad, que ahora ha centrado sus miras en el fichaje de Samu Castillejo procedente del Milan.