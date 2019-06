El Sevilla mira a Holanda: De Jong está cerca y Ziyech no es imposible

El fichaje del delantero del PSV y máximo goleador de la Eredivisie ya está encarrilado y el del extremo marroquí arroja señales positivas.

El mira a en busca de los refuerzos para su línea de ataque. La dirección deportiva que encabeza Monchi ya ha cerrado las llegadas de Diego Carlos para la defensa y Joan Jordán para el centro del campo y ahora llega el turno de la vanguardia, donde los objetivos están en la de Holanda.

La primera de estas opciones es la de Luuk De Jong. El delantero lleva años en la agenda del club de Nervión pero nunca se puso tan a tiro como en este curso y, según el periódico Eindhovens Dagblad, la operación podría cerrarse próximamente por unos 13 millones de euros. El ariete de 1,88 metros encaja en un perfil de delantero rematador y referencia en el juego aéreo que no tiene el Sevilla en las figuras de Munir y Dabbur ni tampoco en Ben Yedder, que previsiblemente saldrá este verano.

El goleador holandés acabó la temporada pasada como el máximo anotador del campeonato de los Países Bajos tras hacer 28 goles en 34 partidos aunque en sus experiencias fuera de su país en el Borussia Monchenglabach y el Newcastle nunca terminó de rendir al mismo nivel. A sus 28 años, el Sevilla se presenta como la oportunidad que su olfato funciona más allá de Holanda.

Ziyech, un fichaje complicado pero posible

El de De Jong no es el único fichaje que intentará cerrar el Sevilla en la Eredivisie. Monchi ha puesto los ojos en uno de los jugadores revelación de la pasada edición de la UEFA como es el extremo del Hakim Ziyech y el marroquí de 26 años es el deseado para reforzar la banda derecha ante la marcha de Pablo Sarabia al que se hará oficial el próximo 1 de julio.

Su fichaje es complicado pero no imposible. Sus buenas actuaciones en la Champions y en la Eredivisie no pasaron inadvertidas tras acabar la temporada con 21 goles y 24 asistencias en su haber y no pocos equipos competirán con el Sevilla para hacerse con sus servicios. Sin embargo, según ha podido saber Goal, Ziyech, cuyo futuro no se resolverá hasta que acabe su participación en la Copa África con , valora más poder ir a un equipo de una de las grandes Ligas Europeas pero que le ofrezca minutos y un rol de estrella, algo que le puede ofrecer el Sevilla.

Por su parte, el Ajax se ha hecho a la idea de que el jugador se marchará, de hecho, por eso fichó a Quincy Promes precisamente desde el Sevilla, y ya acordaron cuando llegó al club que, si llegaba una oferta de 30 millones de euros, saldría del club de Ámsterdam. En Nervión tendrían que hacer el desembolso más caro de su historia para ficharle pero Lopetegui necesita un extremo de estas características precisamente para servir balones a De Jong y para suplir a un jugador decisivo en los últimos tres años como Sarabia.