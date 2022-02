El Sevilla escenifica un "all in" en el mercado de invierno

Si el crupier de LaLiga hubiera dicho a los clubes "¿hagan juego?" en este mercado de invierno, el Sevilla le habría respondido con un "all in". El club de Nervión ha quemado todos los recursos a su alcance para mejorar la plantilla que adiestra Julen Lopetegui de cara al tramo decisivo de la temporada.

El Consejo de Administración que dirige José Castro ha vuelto a mantener a todos los pesos pesados de la plantilla a pesar de las intentonas del Newcastle por fichar a Diego Carlos. Tal y como desveló el director deportivo sevillista, Monchi, las "Urracas" insistieron durante más de un mes en la contratación del brasileño pero sus ofertas fueron "respetables" pero rechazadas al entenderlas el club como "insuficientes" teniendo en cuenta la condición de irremplazable que tiene ahora mismo el defensa en el equipo y la dificultad de encontrar un sustituto de garantías en el mercado invernal.

En el apartado de bajas sí que se marcharon Óscar Rodríguez e Idrissi, los jugadores que menos contaban para Lopetegui y que buscarán minutos en el Getafe y el Cádiz, dos clubes que parecen destinos ideales para que recuperen su mejor nivel y se revalorices de cara a una previsible nueva salida el próximo verano.

Para reemplazarlos, el Sevilla ha buscado elevar el nivel de su ataque cerrando la ansiada llegada de Jesús "Tecatito" Corona procedente del Porto tras varios intentos sin éxito en el pasado y la cesión de Anthony Martial procedente del Manchester United.

El mexicano ya ha demostrado en sus primeros minutos que puede aportar desborde y velocidad a un equipo en el que sólo Ocampos es diferencial en esta faceta aunque aún le falta algo de rodaje físico tras tener poco protagonismo en el Porto esta temporada.

En el caso de Martial, el Sevilla ha realizado una apuesta osada cerrando un préstamo de un coste elevado por un jugador de élite que necesita reencontrarse con su mejor fútbol para estar en el Mundial de Qatar 2022. A priori, el francés también promete velocidad y gol, algo que necesita si quiere seguir peleando con el Madrid en la cabeza de la tabla, pero su regularidad ofrece ciertas dudas y más cuando su estancia en Nervión, de moment, sólo será para cuatro meses.

El propio Lopetegui se ha mostrado más optimista que de costumbre al referirse a la opción de ganar LaLiga aunque con la mente puesta sólo y exclusivamente en el próximo duelo ante Osasuna, ya que, estando a cuatro puntos de los blancos, el margen de error es mínimo.

"El Sevilla lo que no va a hacer, al menos su entrenador, es evitar que su afición se ilusione por cualquier objetivo. Eso es fantástico y hay que celebrarlo. Pero lo que puedo hacer por preservarla y que el equipo esté lo más arriba posible es centrarme en el siguiente partido. No es un mantra, sino la realidad. Los entrenadores vivimos en corto; me centro en Osasuna. Obviamente, no vamos a ponerle puertas al campo, tras dos temporadas magníficas. Queremos seguir luchando por cosas bonitas. No tengo ni idea de lo que será, pero que nos pille con ambición y con los pies en el suelo", aseguró en la "Cope".

Tras las dos altas y las dos bajas, el Sevilla ha cumplido a priori la premisa que exigió su entrenador: llegar a febrero con mejor equipo que enero y va con todo a agarrar sus opciones de pelear LaLiga y por la Europa League.