El presidente del club, José Castro, analizó el polémico empate en Mallorca y la Junta de Accionistas celebrada el pasado martes.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha dado su visión de la polémica jugada por la que le anularon un gol en el último minuto a su equipo que le privó de vencer al Mallorca. El VAR avisó a Jaime Latre que revisara una posible mano de Fernando previa al tanto de Ocampos y el dirigente sevillista cree que es una acción tan dudosa incluso con las imágenes de televisión que el vídeoarbitraje no debió intervenir.

"Todos los sevillistas estamos enfadados por esa jugada. Y es normal. El error es claro y se precipita el árbitro del VAR. Si no lo tiene claro no tiene que avisar. Y si lo tuviese claro no habría ido el árbitro a verlo. Es un error arbitral y tenemos que recuperarnos lo antes posible y pensar en el Osasuna. Los árbitros se equivocan, son personas. Y tenemos que pensar en seguir con esta línea deportiva para mantenernos ahí arriba. Hay muchos puntos por sumar, habrá momentos complicados y muchas piedras en el camino. Y debemos seguir sumando y sumando", comentó tras un acto de homanaje a Ramón Sánchez-Pizjuán tras el aniversario de su fallecimiento.

Asimismo, el dirgente aprovechó la intervención ante los medios para analizar otras cuestiones de la actualidad del club y, especialmente, de la Junta General de Accionistas celebrada el pasado martes en la que contó con los apoyos suficientes para mantenerse en el cargo por delante de José María del Nido.

La Junta de Accionistas: "No te deja satisfecho tal como sucedió. Máxime en un día como este que estamos recordando a Ramón Sánchez-Pizjuán, que dijo que el Sevilla no eres tú ni yo ni aquel, que está por encima de todos nosotros. Sí estooy contento con el respaldo a la gestión que tuve, por el trabajo bien hecho. Pero en la Junta no se habló de fútbol ni de gestión, no se hablo más que de temas jurídicos. Tengo que agradecer desde aquí a todos esos pequeños accionistas que me han dado su confianza, pequeños y grandes, pero sobre todos los muchos pequeños que me han dado su apoyo para sindicarlas en la Junta, por la gestión en todos estos años. Y me da que pensar que el Sevilla va a seguir siendo independiente muchísimo tiempo. Y les digo a todos que no vendan sus acciones, que no se dejen engañar, porque los llaman, les dicen que no van a tener valor porque ya tienen mayoría y que no valdrían nada después de la Junta. Pero ha pasado la Junta y los que no han vendido siguen teniendo su valor, quizá más. Y también un valor enorme para los sevillistas: la independencia. La gestión del club seguirá siendo de sevillistas. Y esto se consigue no vendiendo las acciones".

El comportamiento de Del Nido: "No soy un hombre de guerra, soy un hombre de paz. Por ese firmé ese acuerdo, para que siga creciendo el club. Lo que haga José María del Nido me da igual. Lo que tenemos claro es que vamos a seguir cumpliendo la ley. Y vamos a seguir con ese pacto, porque yo cumplo lo que firmo. La imagen no es buena tras todo lo que hemos crecido en estos años, en lo que incluyo la gestión de Del Nido Benavente. Hemos hecho tantas cosas y hemos crecido tanto que la imagen no es buena. Pero me quedo con lo bueno, con que se ha abortado esto y con que la gente entiende que la estabilidad es lo más importante para seguir creciendo"

Del Nido dijo que no le dejaron votar y que su mando no tenía pilas: "Él no votó porque no quiso votar, lo del mando son milongas. Él vio el número de acciones que había, que era muy superior a lo que creía, fruto del apoyo de sevillistas que nos sindicaron para abortar esta barbaridad. Y no le interesaba votar cuando vio ese número. No votaba lo que no quería. Votó todo lo que quería, excepto en el sexto, porque el derecho de las minorías ya le permitió hacer uso de ese derecho en su momento. He hablado con muchísimos sevillistas que nos han dado sus acciones por su gestión, no quieren cambio. Necesitamos ser independientes y creo que no van a vender. Algunos venderán por necesidad y hay que entenderlo, pero la mayoría de sevillistas no quiere cambios".

La situación del club: "El momento del equipo no lo tapa nada, porque estamos ahí, en todo lo alto. Estamos enormemente ilusionados, que no hemos vendido a nuestras figuras, porque queremos conseguir hitos importantes. Tenemos en ese gran momento y tenemos que pasar página ya. Es una sociedad que crece, con 200 millones de presupuesto y tenemos que seguir creciendo a la entidad en todos los ámbitos".

Los objetivos: "Nuestro campamento base debe ser la Champions. Y cuando estemos asentados lo podremos intentar (ganar el título de Liga), si llega, antes mejor. Lo vamos a intentar. Ambición, tener una magnífica plantilla, no vender a las figuras, tres años firmando más jugadores que nadie, eso está ahí... Todo va a encaminado a conseguir los mayores hitos deportivos. La Liga es uno de ellos y ojalá llegue algún día. Pero tenemos que seguir peleando por tener ese poso, esa base económica y tener una plantilla mejor. La Liga ahora está más competida que nunca. Parece que hemos cambiado la Liga por la liga inglesa".