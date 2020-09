El Sevilla busca lateral izquierdo y no se olvida de Reguilón

El internacional ha vuelto al Madrid tras su cesión y el club de Nervión no descarta intentar su vuelta aunque tiene otras opciones como la de Acuña.

Sergio Reguilón ha firmado una temporada brillante en el siendo un actor fundamental para que el club se clasificara para la UEFA y se proclamara campeón de la . El canterano del vuelve ahora a su club pero no para quedarse, ya que Zidane no contará con él y los merengues buscan hacer caja. El propio jugador reconocía que su futuro no podría pasar por seguir en el Bernabéu.

El precio que los blancos pongan a la operación, que podría rondar los 20 millones de euros puede ser un freno para que el club de Nervión intente firmarlo definitivamente pero el director deportivo hispalense, Monchi, no descarta intentar su vuelta.

"Sergio siempre será una opción para el Sevilla. Ha dado un rendimiento magnífico, conoce el club, el entrenador y está involucrado. Ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importantes que valoran su incorporación, pero el Sevilla no se ha olvidado de él, otra cosa es que podamos conseguir que vuelva. Es una opción, siempre lo será", explicó.

No obstante, el directivo ha reconocido que tienen otros candidatos para esta posición y que siguen también al jugador del Sporting de , Marcos Acuña, aunque la operación no está cerca de cerrarse.

"No sé lo cerca que está. Acuña es un jugador que la dirección deportiva ha seguido mucho pero a día de hoy no es nada inminente y hay más alternativas. Queremos reforzar el lateral izquierdo por la salida de Reguilón y le estamos dando vueltas de la mano del mister. Cuando estemos convencidos a nivel económico y deportivo haremos las cosas", añadió sobre el argentino.