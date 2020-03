El secreto de Krul en la tanda de penaltis que deja KO a Mourinho: Su mágica botella de agua

La volvió a demostrar que es una de las competiciones más emocionantes en el mundo del fútbol y en otra jornada apasionante se vivió una de las historias más rocambolescas y llena de misterio de los últimos tiempos.

El héroe fue Tim Krul, portero del modesto Norwich que apeó a todo un grande de Inglaterra como el Tottenham de Mourinho.

El partido llegó con empate al final del tiempo reglamentario por lo que hubo de irse a los penaltis y ahí es donde se esconde parte de esta gran historia.

El guardameta visitante se convirtió en protagonista al salvar tres los cinco penaltis de los Spurs. Detuvo los de Parrot y Gedson y vio cómo el de Lamela se iba al larguero (también adivinó el de Dier pero no pudo atajarlo).

Tras su heroicidad de dejar fuera de la FA Cup al todopoderoso Tottenham mostró al mundo su secreto. La botella de agua que no paraba de coger entre un penalti y otro tenía escrito el lugar por dónde cada jugador de los Spurs lanzaban sus penas máximas habitualmente. Un fenómeno que ya se ha convertido en viral y que muestra una de las historias más ‘locas’ de esta competición que ya tiene a casi todos sus cuartofinalistas, pero un héroe entre todos ellos: Tim Krul

No wonder Tim Krul was the hero for Norwich!



He had the Tottenham player's preferred penalties written on his water bottle 🧐#FACup #TOTNOR pic.twitter.com/zxdDk1ulkw