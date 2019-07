El Sassuolo espera que el Barcelona compre a Boateng

Giovanni Carnevali, director deportivo del club italiano, cree que los catalanes harán uso de la opción de compra del delantero (8 millones de euros).

Kevin Prince Boateng fue un sorprendente fichaje de invierno para el . Lo fue incluso para él. " Fue muy rápido, tengo el mejor agente del mundo [ríe]", explicó hace algunas semanas en una entrevista con Goal y DAZN . "Me dijeron que venía a Barcelona y yo pensaba que se refería al , pero me dijeron 'no, los mejores'. Fue increíble", recordaba el jugador alemán, que llegó al Camp Nou cedido por el con opción de compra. Precisamente el director deportivo del club italiano, Giovanni Carnevali, espera que el conjunto catalán haga uso de esa opción de compra, que asciende a los 8 millones de euros.

Este lunes, en una entrevista concedida para la Gazzetta dello Sport, Carnevali aseguró que ve "difícil que vuelva" Boateng al cuadro de la . De hecho, afirmó: "Creo que el Barça hará efectiva la opción de compra y quizá lo revenda a otro equipo español. Boateng seguirá, probablemente, en la Liga".

Cabe señalar que Boateng no ha jugado prácticamente nada en el Barcelona. En total, el ex del Milan y , entre otros clubes, ha disputado con los culés apenas 303 minutos repartidos en 3 encuentros de y uno de . No ha marcado goles ni ha dado ninguna asistencia.