El riesgo que corre Ansu Fati si no pasa por el quirófano

El pasado 21 de enero, tras la última lesión de Ansu Fati, el FC Barcelona remitió un comunicado a través de sus redes sociales donde informaba que las pruebas realizadas confirmaban que el jugador sufría “una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo” y que, en próximos días, se decidirá el tratamiento a seguir. Según avanza “Sport” y ha podido contrastar Goal, a pesar de la insistencia del club y de los servicios médicos, Ansu Fati se resiste a pasar por el quirófano para tratar su lesión y prefiere optar por un tratamiento conservador. Una decisión delicada y difícil.



No existe unanimidad respecto a qué hacer con una lesión de este tipo. Hay quien cree que lo mejor para el jugador es apostar por una fórmula no invasiva y hay quien cree que el paso por el quirófano debe ser la mejor solución para una buena recuperación. Ansu Fati prefiere no operarse y seguir bajo la supervisión de su cuerpo médico de confianza.

El artículo sigue a continuación

¿Qué diferencia hay entre operarse o no?

La cirugía siempre parece bastante más segura que un tratamiento conservador, porque es más controlada y no implica un tiempo de baja superior necesariamente. Así lo explicó anoche en "Estudio Estadio" el Doctor Ripoll. En el club tienen claro que ese debe ser el camino, para no arriesgar lo más mínimo y conseguir una recuperación óptima de la lesión. En el Barcelona hay casos recientes. Samuel Umtiti desechó los consejos del club y no quiso operarse cuando se lo habían recomendado. Por contra, Ousmane Dembélé sí eligió operarse en Finlandia. Ahora todo parece apuntar que Ansu, regateando los consejos del doctor Ricard Pruna, jefe de los servicios médicos del Barcelona, desea regatear el quirófano a toda costa.

El tendón, clave médica para tomar la decisión

Sin duda, el foco más importante del debate estriba en si realmente la lesión está focalizada en el tendón y no en las fibras musculares. Según explicó el Doctor Ripoll en "Estudio Estadio" en TVE, si el tendón está dañado, como indicaba el parte médico del pasado 21 de enero, lo más sensato es operar más seguro.

🗣️El Doctor Ripoll asegura en #EstudioEstadio24E que Ansu Fati prefiere apostar por un tratamiento conservador y no pasar por el quirófano



📺En directo: https://t.co/uKBMalPR0A pic.twitter.com/VwYwj2uuHl — Estudio Estadio (@EstadioTVE) January 24, 2022

Aplicar un tratamiento consevador no es ilícito, pero si realmente ese tendón está afectado, el método más seguro pasa por la intervención quirúrgica. Si el jugador insiste en el método conservador, estará fuera de 6 a 8 semanas. Eso sí, tendrá riesgo de recaída. Uno mucho mayor que pasando por el quirófano, desde luego. Según ha podido saber Goal, el club respeta la decisión de Ansu Fati y su familia, pero seguirá insistiendo para convencerle de que operarse es la mejor solución para todos.