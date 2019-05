El ridículo del United abre la puerta de salida a un Pogba criticadísimo

Hace días se publicó que Pogba ya ha pedido salir de Old Trafford

Es un hecho: el rídiculo del tendrá su reflejo en la situación personal de Paul Pogba. "Los "diablos rojos" no jugarán la próxima después de empatar (1-1) ante el colista, el modesto , un rival ya deshauciado. El fracaso del United ha terminado siendo estrepitoso. A pesar de que con Ole Gunnar Solskjaer, que sustituyó con éxito a José Mourinho, pareció que el equipo levantaría el vuelo, lo cierto y verdad es que haber quedado fuera de la próxima Champions tendrá un efecto negativo brutal en el club. Y naturalmente, ese reflejo se verá, con seguridad, en la figura de Pogba.

Paul Pogba, tasado por el United en unos 140 millones de euros, está en el centro del huracán por un doble motivo: por su alta cuota de responsabilidad en la mala marcha del equipo y por los cantos de sirena que llegan desde , donde se cree que el centrocampista hará todo lo posible para pedirle al United que le deje salir este mismo verano. Se habla muchísimo del interés del y sobre todo, del que sería su gran valedor, Zinedine Zidane. De hecho, el técnico madridista no ha tenido reparos en alabar al francés, un jugador de su agrado.

El centrocampista francés, que según muchos medios de comunicación ingleses ya le ha comunicado al United que quiere salir este verano, acabó el partido tapándose la cabeza, tras empatar ante el colista, en lo que ha sido el enésimo varapalo sufrido por su equipo en lo que va de temporada. La situación del United es caótica, pero también servirá para que Pogba gane mucho menos dinero del que gana ahora mismo. ¿Por qué? Sencilloa, según los tabloides ingleses, varias estrellas del United, entre ellas Pogba, verían su sueldo recortado un 25%, como estipula su contrato, en caso de no clasificarse para disputar la Champions. No es el único problema para Pogba, que desde hace tiempo está en el ojo del huracán de la prensa británica, que le responsabiliza de gran parte del fracaso de los "diablos rojos". Algunos creen que su temporada es "patética", otros creen que "le falta liderazgo" y otros hasta han llegado a decir que "no le importa lo que pasa en el equipo". Durísimas acusaciones que, a buen seguro, están sentando fatal tanto al francés como a su entorno.

Ole Gunnar Solksjaer ya comentó que no está satisfecho con su plantilla y dejó caer que este final de temporada serviría para "estar atento sobre las repercusiones para valorar quién sigue en el club y quién no". Unas palabras que no cayeron nada bien en el vestuario, pero que señalan a las grandes figuras que esta temporada no han dado la talla, como Pogba. Sin embargo, el problema deportivo para el United podría ser aún mayor de lo que ya es. Se ha quedado con Champiions, pero si el acabase ganando la final de la , al United le tocaría jugar la ...desde la fase previa del torneo. Es decir, tendría que comenzar la temporada oficial ya a mitades de julio. No cabe duda: si el United pone un circo, le crecen los enanos. A nadie le extraña si Pogba pide salir a gritos del United. La pregunta es ¿debe ser una prioridad para el Real Madrid?