El resumen en vivo y en directo online del Real Madrid vs. Unión Berlín, de la Champions League 2023-2024: vídeos, jugadas, goles y estadísticas

El conjunto de Ancelotti recibe este miércoles al cuadro alemán, en el debut de ambos equipos en la Liga de Campeones.

Real Madrid, sinónimo de Champions League, sale a jugar su torneo fetiche. Lo hace este miércoles para debutar en la edición 2023-24, buscando revalidar el título conquistado por última vez en 2022. Los 14 veces campeonaes de Europa se miden al Unión Berlín de Alemania en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de la fase de grupos.

¡SUENA EL HIMNO DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

¡Saltan los protagonistas al terreno de juego del Bernabéu! Aspecto reluciente de la alfrombra que presenta hoy el estadio del conjunto madridista

El árbitro del partido será el noruego Espen Eskås.

Sobre el terreno de juego, este partido tendrá también la presencia de algunos fichajes de relumbrón entre ambos equipos. En el Real Madrid, cómo no, la pieza más brillante será Jude Bellingham. El inglés ha tenido un gran inicio de curso en el conjunto blanco. No obstante, por parte de los alemanes no ha habido malos movimientos como Gosens, Bonucci o Kevin Volland. Van bien armados.

El Bernabéu, en horario de merienda

XI DEL REAL MADRID | Los blancos salen con Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Nacho, Camavinga, Modrić, Tchouaméni, Bellingham, Joselu, Rodrygo. Descansa Fran García (primera vez que no es titular).

XI DEL UNIÓN BERLÍN | Bonnucci debuta en el Union Berlin, que sale con Ronnow, Bonnucci, Kral, Becker, Tousart, Juranovic, Laidouni, Behrens, Gosens, Doekhi y Leite.