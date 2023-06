El resumen en vivo del Croacia vs. Selección España, final de la Final Four de la UEFA Nations League 2023: vídeos, alineaciones, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que sucede en el partido que se disputa en el Stadion Feijenoord, donde está en juego la Nations League.

España tiene en sus botas la posibilidad de volver a ganar un título este domingo 11 años después. Además, uno que todavía no ha conquistado y del que ya salió perdedor en una final: la Nations League. No obstante, los de Luis De la Fuente no lo tendrán fácil: se miden a la Croacia de Luka Modric.

La Roja vive un cambio de ciclo tras la marcha de Luis Enrique después de la eliminación del Mundial; el equipo dejó dudas en los primeros dos encuentros de la nueva era, correspondientes a la fase de clasificación a la Eurocopa; pero las despejó superando a Italia, vigente campeona de Europa. Y lo que es una realidad: España está a un partido de levantar un trofeo.

Por su parte, los de Dalic vienen de superar a la épica a Países Bajos y de cuajar una gran Copa del Mundo, siendo terceros y dejando por el camino ni más ni menos que a Brasil. No hay que olvidar que en el Mundial de Rusia fueron segundos; por lo que se trata de una selección consolidada y aspirante a todo.

GAVI TUVO EL PRIMERO DE ESPAÑA

11' ¡ROZANDO EL PALO! ¡LA MÁS CLARA DEL PARTIDO PARA ESPAÑA! Disparo cruzado de Gavi que se marcha rozando el poste.

