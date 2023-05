Sigue con nosotros todo lo que ocurra en el partido que se disputa en La Romareda

El Cartagena visita este sábado al Zaragoza con la firme intención de sumar los tres puntos y meter presión al Albacete en la lucha por la sexta plaza. Y es que, los albinegros, no renuncian a su objetivo.

En este sentido, su técnico, Luis Carrión afirmaba que encaran el choque bien, con todos trabajando y con el equipo a su disposición con la excepción del sancionado Toni.

El míster recordaba que ganando en Zaragoza estarían a un punto del play off y que esa es su intención. Los planes pasan por conseguir 67 puntos al final de la temporada y, si con eso no les llega, habrá que felicitar a los demás.

El Zaragoza, que ha mejorado en la segunda vuelta, será un rival de cuidado. Los maños vienen de perder en Oviedo, ocupan la 13ª plaza con 49 puntos y tratarán de superar la cota de los cincuenta puntos y ofrecerle una alegría a su afición.

El resumen del Zaragoza vs. Cartagena de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Minuto 47. Disparo alto de Ureña que acaba de saltar al terreno de juego en sustitución de Borja Valle. Ha salido con ganas el Cartagena. Comienza la segunda parte en La Romareda. Descanso en Zaragoza.Se añade un minuto en La Romareda. Minuto 40. No reacciona el Cartagena. Apenas ha inquietado la portería de Cristian Álvarez. Minuto 30. Disparo desviado de Iván Azón, que ha estado cerca de hacer el segundo. El gol ha dado alas al equipo aragonés. Minuto 27. Gooooool del Zaragoza. Centro de Bebé desde la esquina y Darío Poveda introduce el balón en su propia portería. Se adelantan los locales 1-0.Minuto 17. Centro de Franchu desde la derecha buscando a Borja Valle. La defensa mañana, por medio de Francés, desbarata el peligro. Minuto 14. Pedía penalti el Zaragoza por un posible agarrón de Alcalá sobre Iván Azón, pero el colegiado indica que no ha habido nada. Minuto 10. Domina algo más el Zaragoza, pero no se han vuelto a pisar las áreas.

Minuto 5. Primeros compases. De momento, una llegada del Zaragoza con centro final de Bermejo que no encontró rematador.

Comienza el partido en Zaragoza.

La alineación del Cartagena.

El once del Zaragoza