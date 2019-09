Manotazo del Villarreal a un Betis decepcionante (5-1)

Los castellonenses se aprovechan de un rival derrumbado luego de que el VAR concediera un penalti al Submarino Amarillo cuando estaban 1-1.

El le ha dado este viernes un tremendo manotazo al Real , de decepcionante actuación en el estadio de La Cerámica. Los castellonenses se aprovecharon de un rival que se desmoronó luego de que el VAR concediera un penalti para el Submarino Amarillo cuando el encuentro estaba igualado 1-1 en el segundo tiempo.

Un doblete de Ekambi, un tanto de penalti de Santi Cazorla, un gol del pichichi Gerard Moreno y una última diana postrera y humillante de Chukwueze sellan un resultado abultado a favor de los amarillos, después de sufrir lo indecible en la primera mitad de la segunda parte donde el Real Betis falló hasta cuatro ocasiones claras de gol.

El Villarreal está en plena borrachera de goles. Hoy se ha soltado gracias al VAR cuando peor lo estaba pasando siendo sujetado por Sergio Asenjo. Un pisotón sin querer de Marc Bartra a un Chukwueze desatado tras saltar al campo ha provocado la tormenta amarilla. El Submarino Amarillo no solo está disfrutanto de su mejor racha en Primera División marcando (20 encuentros seguidos), no solo ha marcado 21 goles en siete jornadas (siete más que su mejor registro a estas alturas de campeonato) sino que no marcaba cinco goles desde el 5-0 al en octubre de 2016.

El Villarreal suma ya once puntos y se sitúa temporalmente en puestos europeos. Mientras que el Real Betis se marcha quejándose del colegiado y reavivando viejos fantasmas en cuanto a su habitual rendimiento irregular a pesar de su buena imagen mostrada, pero en los últimos 25 minutos se ha venido abajo.

De la mano de Opta, te contamos todo lo que ocurrió en el estadio de La Cerámica.

RESUMEN