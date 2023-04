El resumen del Valencia vs. Sevilla de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los goles de Badé y Suso hunden al Valencia, que sufre un polémico arbitraje y continúa en puestos de descenso.

El Sevilla y Del Cerro Grande 'incendian' Mestalla (0-2) Los goles de Loic Badé y de Suso hunden al Valencia, que sufre un polémico arbitraje y continúa en puestos de descenso.

El Valencia vuelve a perder y se complica la vida en los puestos de descenso, quedan antepenúltimos. A pesar de que en la primera parte trató de venirse arriba, el equipo por momentos dejó sensaciones de no dar más de si. A pesar de haber generdo trece llegadas solo hizo tres remates a puerta, y el gol del Sevilla en la segunda parte les hundió por completo la moral. También fue muy protestado un posible penalti de Fernando que el árbitro no señaló tras revisarlo en el VAR. Pero más allá de ese hecho, el Valencia no ha sabido llevar el partido a su favor.

Por otro lado, el Sevilla se lleva de Mestalla tres puntos vitales para la permanencia, que certifican el buen momento del equipo confirmado ya en Europa League. Los de Mendilibar tenían claro lo que debían hacer, esperaron su momento y en la segunda mitad se adelantaron con goles de Bade y Suso.



Minuto a minuto del Valencia vs. Sevilla de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Valencia vs. Sevilla de LaLiga

Declaraciones de Baraja:

"Al final se supone que el VAR era algo que venía a arbitrar lo que no se ve durante la secuencia del partido. Para mí es penalti claro. Nuestro jugador toca la pelota y el rival hace un gesto para evitar que la pelota pase. En ese momento, desde mi punto de vista es penalti. Esa es mi opinión. Para el árbitro no. El criterio no lo sabemos (ríe). Tampoco entiendo cómo claramente en la acción del primer gol no se revisa la falta previa. ¿Por qué no se da la opción de que árbitro pueda dar marcha atrás y vea la jugada? Son dos acciones claras que no nos dan las posibilidades de engancharnos al partido. Son muchas cosas que pasan e influyen. Yo pido un respeto. Que no nos den, pero que no nos quiten. Es lo justo. Nos jugamos muchísimo y hay que medir con mucho cuidado las decisiones que se van tomando"

"¿El cambio de Cavani?

"Se toman decisiones. Pensamos que ha hecho su trabajo pero necesitábamos otra energía para el tramo final. Hay que respetar al entrenador pero aquí lo más importante es el grupo, el equipo. Cuando juega de inicio Cavani otro compañero se queda fuera. Hay que respetarnos y también entender las emociones del partido. Él tiene que entender que buscábamos empatar el partido. Con el 0-2 y la expulsión ha sido mucho más complicado".

"Estamos en una situación complicada. Nadie lo ha escondido. Hoy es un día muy duro. Cuando estás en una dinámica negativa te pasan cosas como las de hoy y han habido situaciones determinantes que también han ayudado a que no estemos cerca de sumar. Hay dos acciones definitivas, muy claras, en el devenir del partido y todo esto influye. A pesar del palo duro recibido porque en casa el equipo estaba bien, tenemos que pensar en levantarnos... Siempre hay que pensar en levantarse. Nunca hay que hay que pensar en bajar los brazos. Es lo que he mamado aquí. Necesitamos una victoria que nos de aliento y que signifique que el trabajo salga adelante. Queremos conseguir los tres puntos que nos merecemos. El equipo trabaja, lo intenta, trata de buscar los partidos y no estamos consiguiendo ganar"

Vídeos, alineaciones y noticias del Valencia vs. Sevilla de LaLiga

86' Parte de la afición valencianista se ha marchado ya del campo, mientras que los que se han quedado protestan contra los propietarios del club. La verdad es que la temporada tiene una perspectiva muy difícil para el conjunto ché.



84' ¡Y ROJA DIRECTA A MORIBA! ¡Vaya partido que ha hecho hoy! ¡Una recuperación de Bryan Gil que ha tratado de escaparse a la contra, y ha sido frenado con una entrada fuerte del centrocampista con las dos piernas!





82' ¡Otra vez el VAR para revisar un penalti por el Valencia! ¡En primera instancia señaló falta de Marcao sobre Marcos André dentro del área, pero se ha marchado a verlo al monitor y ahi comprueba que el delantero en realidad se ha tropezado! ¡NO HAY PENA MÁXIMA!



75' ¡GOOOOL DEL SEVILLA! ¡SUSO HACE EL SEGUNDO! Valencia 0 - 2 SEVILLA. ¡Menudo golazo del gaditano, aprovecha un desmarque por banda de Montiel para llegar a su pase desde segunda línea y marcar un tanto vital para los andaluces!



61' ¡Reclama mano la grada de Mestalla! ¡Un centro para Castillejo que ha rebotado en el brazo derecho de Fernando! El árbitro ha dudado, lo consulta con la sala VAR... ¡y se marcha a verlo al monitor, posible penalti en revisión! ¡Después de verlo, el árbitro confirma que NO HAY PENALTI! ¡El balón rebotó en el brazo abierto de Fernando, pero iba en paralelo al cuerpo hacia atrás y considera que es una posición natural!

55' ¡GOOOOL DEL SEVILLA! ¡GOL DE BADE! Valencia 0 - 1 SEVILLA ¡Cuando parecía más cercano el tanto valencianista, saque de esquina del Sevilla que toca Gudelj, Moriba no acierta a despejar bien y cae hacia el portero rematado por el central! Y eso que Bade había caído antes al suelo tras tropezar con Musah, estuvo muy oportuno.



Así llega el autobús del Valencia

XI DEL VALENCIA

XI DEL SEVILLA

Resumen del Valencia vs. Sevilla de LaLiga