El Valencia Club de Fútbol espera refrendar su victoria en Balaídos con un buen partido este domingo en Mestalla ante un Real Madrid que llega muy tocado anímicamente tras la debacle en la Champions League ante el Manchester City.

El conjunto de Rubén Baraja es decimoquinto con 37 puntos, con tres de ventaja sobre la zona de descenso. Un colchón ligero pero que hace pocos días parecía poco probable. Esperan hacer un gran partido este domingo y dejar la permanencia encarrilada.

Por su parte, el Real Madrid llega con la intención de levantarse e intentar dar una buena imagen en La Liga en los cuatro partidos que restan esta temporada. No hay ningún aliciente, solo el de cumplir y ser profesional.

Tema Vinicius. "He hablado con él. El ambiente era muy malo, le he preguntado si quería continuar. El hecho de tener que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Nunca me había pasado, así no. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema y no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. ¿Qué hay que hacer? Yo no soy el más indicado sobre qué se tiene que hacer. No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado. El racismo no tiene que existir, la única manera es acabar el partido".

Solución. "¿Diez denuncias de antiviolencia? ¿Qué ha pasado? Para mí la solución es parar el partido. Esto no puede continuar, es imposible. El jugador que recibe más faltas y más insultos. Le he dicho al árbitro que le iba a quitar. Cuando le han sacado la tarjeta roja todos le han llamado "mono, mono, mono". Estoy muy triste, nunca me había pasado.

Vestuario. "Todos estamos con él. Vinicius está triste, lo único que quiere es jugar al fútbol. No está enfadado, está triste".

Partido histórico. "Para mí se tendría que haber parado el partido, no ha sido una persona, aquí un estadio se ha vuelto loco".

El aficionado. "No sé si le han detenido. Yo tampoco había nunca esto. Como nunca había visto a un estadio entero haciendo gritos racistas, no lo había visto".

Los gestos de Vinicius. "Claro, sobre todo los jóvenes tenemos que mejorar. Tenemos que tener en cuenta que cuando te insulta un estadio los jóvenes no son fríos. Los jugadores y los compañeros lo apoyan en todo".

No ha sido mono, ha sido tonto. "¿Tonto? El árbitro ha parado el partido para activar el protocolo de racismo. No porque le llamasen tonto. Si no lo tenéis claro, habláis con el árbitro".

