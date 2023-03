El resumen del Valencia vs. Osasuna de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El gol del neerlandés al Osasuna saca del descenso a los de Baraja

El Valencia ha afrontado el partido ante Osasuna como una final y ha logrado tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia.

Desde el primer minuto salió decidido el equipo de Baraja. La tuvo Diakhaby a balón parado y la tuvo Hugo Duro en una jugada en la que Herrera le ganó la partida al delantero. Una acción en la que el colegiado mostró la tarjeta roja al guardameta y tuvo que rectificar a instancias del VAR. Poco a poco, el entusiasmo inicial fue decayendo y los navarros le tomaban el pulso al partido.



En la segunda mitad, salió más decidido Osasuna. Fueron fuegos de artificio. El Valencia sabía que necesitaba los tres puntos y se puso manos a la obra. Dominaban los locales y aunque les faltaba claridad en los últimos metros, la sensación era que el gol podría terminar llegando.



Y en ese empeño, fue fundamental la salida de Lino. Una jugada suya, culminada por Kluivert abrió el marcador y llevó el delirio a las gradas de Mestalla. A partir de ese momento cambiaron los papeles y fue el Osasuna el que buscó el empate. A la contra, los valencianistas pudieron sentenciar y lo hicieron. Pero antes, Iglesias Villanueva volvió a hacer de las suyas. El colegiado expulsó a Aimar Oroz y tuvo que cambiar la roja por amarilla tras ser llamado por el VAR.



Y la sentencia pudo llegar también con la mediación del VAR, pero el penalti lanzado por Hugo Duro lo detuvo Herrera, que condenó a unos minutos de sufrimiento extra al valencianismo. Los siete de añadido fueron agónicos por la importancia de los puntos pero no por el peligro de un Osasuna que no chutó entre los tres palos. Al final, triunfo local y el Valencia se acuesta fuera del descenso.

Declaraciones del entrenador del Valencia Rubén Baraja tras el partido.

"Me ha gustado que el equipo ha sido muy continúo. Hemos llegado a zonas de finalización. Nos ha faltado hacer cerrado el partido un poco antes. Pero el equipo ha hecho muchas cosas bien y tiene mucho valor mantener la portería a cero y que no nos hayan hecho ocasiones".

"Justin Kluivert ha dado el nivel que todos esperamos de él. Se trata un poco de eso. De crecer en la competencia y que juegue quien juegue tengamos variantes".

Declaraciones del técnico osasunista Jagoba Arrasate tras el partido

El Míster rojillo se mostró muy contrariado con la actuación de Iglesias Villanueva: "Osasuna es ejemplar y hoy vemos lo que ha pasado. Es difícil seguir creyendo en esto".

Arrasate reconocía el mal partido de los suyos, no quería buscar excusas pero su tono era de enfado. "Ver cosas que no han pasado me parece muy difícil. Hemos perdido porque han sido superiores pero después de la semana que hemos vivido y como nos hemos comportado, es muy difícil seguir creyendo"

"Estábamos dentro del partido con el 0-0, pero no era el Osasuna que nos gusta, de llegar al área rival y tener soltura. La pena es que el gol viene de errores nuestros en la salida de balón, es lo que me fastidia".

Final en Valencia. Los tres puntos se quedan en casa.

Siete minutos de añadido en Mestalla.

Minuto 90. Iglesias Villanueva señala penalti tras consultar con el VAR. Lanza Hugo Duro y para Herrera.

Minuto 85. Tarjeta roja a Aimar Oroz por una entrada sobre Gayá. Y como sucedió en la primera parte, Iglesias Villanueva tiene que rectificar a instancias del VAR. Vaya noche que lleva el colegiado.

Minuto 83. Centro chut de Abde que se envenena y está a punto de sorprender al cancerbero valencianista.

Minuto 82. Paradón de Herrera a remate de Lino. Se salvó el Osasuna.

Minuto 80. Han cambiado os papeles tras el gol. Ahora es el Osasuna el que busca la portería contraria.

Minuto 74. Gooooooool!!! del Valencia. Gran jugada de Lino que remata Kluivert a la red. Gran definición del neerlandés que adelanta a los locales. Lo estaban buscando los de Baraja.

Minuto 70. Doble caída de Hugo Duro y Kluivert dentro del área. Piden penalti los valencianistas.

Minuto 66. Lo intenta el Valencia pero le falta el último pase. Ahora el que disparó fue Kluivert pero taponó David García. Necesitan un poco más de claridad los ches.

Minuto 63. Remate de Foulquier y paradón de Herrera. Pero había fuera de juego del jugador valencianista.

Minuto 61. Buena jugada de Kluivert que termina cayendo en el área. No hay nada.

Minuto 59. Cambio en el Valencia. Se marcha Castillejo y sale en su lugar, Samu Lino.

Minuto 50. Ha salido más fuerte el Osasuna en esta segunda parte.

Un momento de magia en el Valencia-Osasuna

Comienza la segunda parte en Mestalla.

Final de la primera parte en Valencia. Empate a cero.

Se añaden tres minutos en Mestalla.

Minuto 45. Domina el Valencia. Pero le cuesta crear ocasiones de peligro al equipo che.

Minuto 32. Gran jugada de Hugo Duro, con caño incluido sobre Aridane pero Herrera responde con un paradón

Minuto 20. Herrera había visto la tarjeta roja por una supuesta falta sobre Hugo Duro pero el colegiado, a instancias del VAR, ha rectificado su decisión.

Minuto 16. Tarjeta amarilla para Juan Cruz por cortar una contra valencianista.

Minuto 5. Primera ocasión del Valencia. La ha tenido Diakhaby a la salida de un córner. .Ha salido fuerte el equipo de Rubén Baraja.

Minuto 4. Primera amarilla del partido. La ve el osasunista David García.

Comienza el partido en Mestalla.

Estos son los equipos con los que van a salir el Valencia y el Osasuna a Mestalla.

