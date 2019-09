El Valencia no pasa del empate ante el Leganés en el estreno de Celades en Mestalla

En un duelo marcado por un polémico penalti a Rodrigo, los che no pudieron batir a los pepineros.

El vivió su primer partido como local después del terremoto que terminó con el despido de Marcelino pero los pupilos de Albert Celades no pudieron sumar la victoria acabaron empatando ante el en Mestalla por 1-1.

Los locales fueron los que golpearon primero y se adelantaron en el minuto 21 gracias a un polémico penalti que anotó Parejo. Rubén Pérez cometió una falta ligera sobre Rodrigo que pareció ser fuera del área pero aunque el VAR revisó la acción confirmó que debían irse hasta los once metros. Sin embargo, aunque el partido no pudo comenzar peor, el Leganés no tardó en replicar.

Los de Pellegrino, que habían firmado un mal arranque de temporada se fueron con todo a por el empate y lo rozaron con una falta de Óscar Rodríguez que se estrelló en el palo. Fue el preludio del 1-1, ya que el propio ex del cazó un rechace y fusiló a placer a Cillessen para igualar antes del descanso.

Guedes tuvo la mejor ocasión che nada más volver de los vestuarios tras una jugada marodoniana que no acabó en gol por centímetros. El Valencia lo buscó más en el segundo tiempo pero no estuvo preciso en los metros finales y pudo acabar pagándolo caro, ya que Cillessen tuvo que hacer la parada de la jornada en el descuento para evitar la derrota local. El Valencia sigue sin encontrar la regularidad.

