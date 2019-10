El resumen del Ucrania - Portugal, por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020: goles, vídeos y estadísticas

visita este lunes a con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque a la . No será sencillo porque los ucranianos lideran con comodidad el Grupo B de las Eliminatorias camino del torneo continental, pero contará con un Cristiano Ronaldo que buscará el gol 700 de su carrera.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

De la mano de Opta, te mostramos todos los datos que necesitas saber acerca del encuentro.

1-0: YAREMCHUK HACE EL PRIMERO

Portugal 0-1 Ukraine



Please retweet and follow our main account @goalstv3 to enjoy more goals on time 😍🔥



pic.twitter.com/hHxEDy53jC