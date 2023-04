El resumen del Sevilla vs. Villarreal de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Sevilla, tras el subidón de la Europa League, busca continuar su escalada en la clasificación para enderezar la temporada.

Tras su brillante clasificación para las semifinales de la Europa League, el Sevilla vuelve al ruedo de LaLiga en plena escalada en la clasificación de la mano de José Luis Mendilibar, que ha alejado al equipo hispalense de la zona de peligro, y ahora espera vivir un tramo final de campeonato cómodo, centrando sus aspiraciones en la conquista de otro título continental.

Su rival será el Villarreal que visita el Ramón Sánchez Pizjuán en plena Feria de abril y que no le supo dar continuidad a la gran victoria en Santiago Bernabéu, y que no puede volver a fallar para no perder el colchón que lo mantiene en puestos europeos.

Detalles:

El Sevilla ha ganado dos de sus últimos cinco partidos ante el Villarreal en LaLiga (2E 1D) tras no haber ganado ninguno de sus anteriores cinco ante los amarillos en la competición (3E 2D).

En casa, el Sevilla solo ha ganado cuatro de sus últimos 10 encuentros ante el Villarreal en LaLiga (4E 2D), después de haber ganado nueve de sus primeros 10 como local ante los castellonenses en la máxima categoría (1D).

El Villarreal ha perdido en dos de sus últimas cuatro visitas a equipos de Andalucía en LaLiga (1V 1E), tantas derrotas como en sus anterior 10 partidos a domicilio ante estos conjuntos en la competición (6V 2E 2D).

El Sevilla no ha perdido en sus últimos tres partidos en LaLiga (2V 1E) y no encadena cuatro sin derrota en la competición desde los últimos seis de la pasada campaña liguera (2V 4E).

Con su derrota ante el Real Valladolid en el último partido (2-1), el Villarreal ha puesto fin a una racha de seis encuentros seguidos sin perder en LaLiga (5V 1E), su mejor racha invicto en la competición desde una de siete partidos entre agosto y octubre de 2021 (2V 5E).

El Villarreal solo ha perdido dos puntos tras ir ganando en LaLiga esta temporada, la cifra más baja de un equipo junto con el Barcelona y el Athletic (ambos también dos).

Desde la llegada de José Luis Mendilibar al banquillo del Sevilla en la jornada 27, el conjunto de Nervión es el equipo de LaLiga que tiene un mayor porcentaje de acierto a gol (25%).

El jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, ha participado en tres goles en total en sus dos encuentros disputados como local ante el Villarreal en LaLiga (dos goles y una asistencia).

