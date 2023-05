El resumen del Sevilla vs. Real Madrid de La Liga 2022-2023: video, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Sevilla apura sus opciones europeas antes de la final del UEL y el Madrid defiende la segunda plaza.

El Sevilla recibe al Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán con un ojo puesto en el Puskas Arenas de Budapest y otro en apurar sus opciones de clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada.

En un partido correspondiente a la jornada 37 de Liga, adelantado con respecto al resto de la jornada, el Sevilla recibe a un Real Madrid en medio de la tormenta del caso Vinicius, que no estará en Nervión, y tras conocerse que Marco Asensio no renovará con los blancos. Pero el Madrid llega con la motivación de mantener la segunda posición y cerrar el campeonato con la mayor dignidad posible después de ser eliminado de la Champions y no competirle la Liga al Barcelona.

Por su parte, el Sevilla está más que inmerso en la preparación de la final de la Europa League contra la Roma el próximo miércoles y está por ver qué once sea por el que apueste José Luis Mendilibar.

Detalles:

El Sevilla solo ha sumado un punto en sus últimos ocho enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga (7D), 2-2 en el Alfredo Di Stéfano en mayo de 2021, ganando por última vez ante el conjunto blanco en la competición desde septiembre de 2018 con Pablo Machín y Julen Lopetegui en ambos banquillos (3-0).

El Real Madrid se ha impuesto ante el Sevilla en cada una de sus tres últimas visitas en LaLiga y puede ganar cuatro encuentros seguidos como visitante ante el conjunto sevillista por segunda vez en toda la historia de la competición tras sus cuatro logrados entre 1994 y 1996.

El Real Madrid suma 21 partidos seguidos sin perder ante un rival andaluz en LaLiga (15V 6E), desde una derrota en el Alfredo Di Stéfano ante el Cádiz por 0-1 en octubre de 2020.

El Sevilla ha sufrido cinco derrotas en sus siete duelos ante rivales madrileños en LaLiga 22/ 23 (1V 1E), su registro más alto de derrotas ante estos rivales en una misma campaña en toda la historia de la competición.

El Sevilla ha registrado siete victorias en sus 11 últimos partidos como local en LaLiga (2E 2D), las mismas que en sus 21 encuentros anteriores en la competición (9E 5D).

El Real Madrid ha perdido en sus tres últimos compromisos como visitante en LaLiga, su peor racha desde octubre de 2018 (también tres seguidos con Julen Lopetegui en el banquillo). La última vez que perdió cuatro partidos fuera de casa de forma consecutiva fue en febrero de 1992.

El centrocampista del Sevilla, Ivan Rakitić, ha marcado seis goles en 22 duelos ante el Real Madrid en LaLiga, su rival preferido para marcar en la competición junto con el Real Betis (21 partidos).

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado nueve goles en 22 enfrentamientos con el Sevilla en LaLiga, pero solo dos de ellos los ha logrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en sus 11 visitas ligueras.

Minuto a minuto del Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga

Vídeos, alineaciones y noticias del Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga

En instantes, más vídeos y noticias...

Once confirmado del Real Madrid

Once confirmado del Sevilla

Resumen del Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga