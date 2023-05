El resumen del Sevilla vs. Juventus de la Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El cuadro de Mendilibar peleará por su séptima Europa League tras ganarle a la Juventus en la prórroga.

Con suspense, con garra, con corazón, y con su público a sus espaldas. El Sevilla jugará una nueva final de la UEFA Europa League después de superar a la Juventus en la vuelta de las semifinales de la competición. Los de Mendilibar resistieron pese a estar con el marcador encontra, buscaron acabar con la eliminatoria en los 90', pero la prórroga fue lo que trajo el desenlace de un enfrentamiento que por momentos tuvo tintes épicos en el Sánchez Pizjuán.

Todo sobre el Sevilla vs. Juventus de Europa League 2022-2023 pulsando aquí

Suso y Lamela serán los héroes de la noche sevillista, pero Mendilibar es el artifice de una resurrección que pondrá al club ante uun nuuevo título europeo. El técnico vasco y sus pupilos han sabido luchar, han sabido sufrir, y el equipo se ha sabido levantar con cada golpe que te da un duelo como este. La Juventus fue un digno rival, duro, luchador y que plantó una gran batalla. No obstante los andaluces, que no contarán con Acuña en la final tras ser expulsado, han conseguido hacer que la moneda caiga de su lado.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

El Sevilla estará el 31 de mayo en Budapest para disputar la final de la UEFA Europa League ante la Roma de José Mourinho.

Minuto a minuto del Sevilla vs. Juventus de Europa League

Ruedas de prensa y declaraciones del Sevilla vs. Juventus de Europa League

José Luis Mendilibar: Fui a verle entrenar hace un montón de años cuando estaba en el Madrid. Cuando vas a jugar contra un gran equipo y contra un gran entrenador, siempre arriba, ganando mucho. Me imagino cuando pasen estos días, esté de vacaciones, echará la mirada atrás y diré "¡ostras!". Se lo he dicho a los jugadores, creo que s el equipo más completo que he tenido. Vamos a pelearlo. Viene el derbi, viene otro partido entre semana, viene el Madrid... Parece que quedan tres meses y quedan diez días".

Rakitic: "El míster que siga haciendo lo que está haciendo. lo que ha hecho, a su manera, dar alegría al vestuario, ha llegado con muchísima energía, con muchísimas ganas. El mister ha hecho muchísimo, creemos en él, en su cuerpo técnico".

Pepe Castro, presidente del Sevilla: "Estamos enormemente contentos. El equipo ha estado extraordinario, la afición igual, el entrenador igual... Era complicado en un año como este, pero el Sevilla nunca se rinde. En la Europa League somos capaces de cualquier cosa, nos transformamos, se transforma la ciudad. Con un rival que dobla nuestro presupuesto. Pero el que gana siempre es el Sevilla. El entrenador es pieza básica. En la Europa League lo hacemos mejor que lo demás. No es una casualidad, el Sevilla está por méritos propios. El equipo se sobrepone a todo. Cuando se juega Europa League, el que gana es siempre el Sevilla".

Pepe Castro sobre la renovación de Mendilibar: Calma. Estamos enormemente contentos con el entrenador. No es momento de tocar nada. Nos quedan cuatro partidos, nos queda una final en la que podemos tocar un título. Somos el único equipo español que puede ganar un título. No tenemos ningún problema con él, es un tipo normal extraordinario. Ahí están los resultados. Prueba inequívoca de que la plantilla era buena y que había que saber dirigirlo. En menos de un mes terminará la final y ahí tomaremos todas las decisiones".

Jesús Navas: "Esto es impresionante, no se puede describir. El equipo lo ha dado todo, la afición se merece todo. Se han puesto por delante, pero el coraje que tiene la afición nos han llevado otra vez. Con tu equipo desde pequeño y una final ahora otra vez. Es impresionante, a disfrutarlo".

Lamela: ¿Qué más puedo pedir? Tuvimos un año complicado y mira ahora donde estamos. Se me pasaron por la cabeza muchas cosas. Es un momento único, salió gritarlo como nunca. Estamos a un pasito y es una gran oportunidad. Es una noche que voy a recordar siempre. Es algo que soñé, lo soñé ayer. Se me dio. ¿El ambiente... qué voy a decir?".

Videos, alineaciones y noticias del Sevilla vs. Juventus de Europa League

115' ¡Expulsado Acuña! Segunda tarjeta amarilla para el lateral por perder tiempo. No estará en al final si pasa el Sevilla.





95' ¡¡GOOOOOOOLLLLLLL DE LAMELA!! Lo hace el Sevilla, lo hace el argentino. Centro lateral desde la izquierda de Bryan Gil, y ahí entró con todo desde atrás el jugador del Sevilla para rematar de cabeza y poner por delante al Sevilla.











71' ¡¡GOOOLAAAAZOOOO DE SUSO!! Estalla el Sánchez Pizjuán con el gol de su futbolista. Se topó con una pelota en la frontal, buscó el hueco necesario y soltó un zapatazo que se cuela por la escuadra para colocar el empate.





67' ¡Increíble lo que no marcó el Sevilla! Disparo de Bryan Gil que salió algo desviado y el rebote en En-Nesyri en vez de salir hacia dentro se marchó hacia fuera.



67' Duro golpe para el Sevilla. En un constante aviso entre ambos equipos, una jugada en la que ha faltado contundencia pone a la Juventus por delante. Le toca responder al equipo de Mendilibar.



65' ¡¡GOOOOOOLLLLL DE VLAHOVIC!! Desajuste del Sevilla, que en una mala defensa permitió al serbio introducirse en el área en su primera acción ofensiva, y con mucha calidad picó la pelota a Bono para adelantar a los italianos.





La segunda polémica del partido.

La primera polémica del partido

42' Llegada de Locatelli a línea de fondo tras un pase largo, y el italiano puso atrás un balón para que lo rematara Rabiot a placer. El primero estaba en posición adelantada al desmarcarse.



33' ¡Al palo Moise Kean! Gran acción ofensiva del delantero italiano, que se marchó de su par y pudo disparar cruzado para quedarse cerca del primer gol del partido.





27' ¡La manda fuera Di María! Mano a mano del argentino, que tras un pase buenísimo de Rabiot pudo marcar el primer gol, pero intentó una vaselina con el exterior que se marchó alta.





24' ¡Increíble lo que ha sacado Szczesny! Remate de cabeza en plancha de Ocampos tras un centro de Jesús Navas, y la pelota se iba a colar por el primer palo pero el polaco estuvo tremendo para salvar a la Juventus.







Así ha llegado el Sevilla a Sánchez Pizjuan:

Cabe destacar que otro de los jugadores que no estará en el día de hoy en la Juventus será Paul Pogba. El francés, que fue trascendente como revulsivo en el partido de ida, se lesionó en la última jornada disputada de Serie A ante la Cremonese.





Massimiliano Allegri no tiene dudas acerca de los once futbolistas que saca en el día de hoy, e introduce varios cambios. Hasta cinco variaciones por parte del técnico italiano. Entran titulares Gatti, Bremer (vuelta de lesión), Fagioli, Iling-Junior y Moise Kean. Salen Bonucci (lesionado), Alex Sandro, Kostic, Miretti y Vlahovic.



No hay cambios en el once titular de José Luis Mendilibar con respecto a la ida. El técnico vasco saca a sus hombres de confianza, los que jugaron en Turín, y serán los que aborden el partido desde el pitido inicial.





Estos son los onces que pisarán el césped del 'RSP':

Resumen del Sevilla vs. Juventus de Europa League