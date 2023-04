El resumen del Sevilla vs. Celta Vigo de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Te contamos todo lo que ocurra en el partido entre sevillistas y celestes

Sevilla y Celta inauguran este viernes la 28ª Jornada de Liga. Un partido, que los de José Luis Mendilibar, que debuta ante su público, tratará de sumar su segunda victoria para huir de la zona peligrosa de la tabla.

Precisamente, Mendilibar, reconocía en la previa que tiene a su disposición a Marçao, Rekik y el Papu Gómez aunque su intención es no forzarles si no es necesario y que vayan adquiriendo el ritmo de competición. En todo caso, han sido incluidos en una convocatoria a la que también regresa Fernando, una vez cumplida su sanción.El técnico vigués, Carlos Carvalhal, considera un desafío muy grande para su equipo, el partido del Sánchez Pizjuán. La mala noticia es que no podrá contar con el sancionado Gabri Veiga, pero Carvalhal le resta importancia a la ausencia y destaca el buen estado de forma de Tapia o las buenas opciones que maneja con Óscar Rodríguez o Lucas de la Torre.

