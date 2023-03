El resumen del Roma vs. Real Sociedad de Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los de Mourinho, fieles a su planteamiento inicial, encarrilan la eliminatoria

Duro castigo para la Real Sociedad. Los donostiarras se marchan de Roma con una dura derrota por dos a cero, que les deja muy cuesta arriba la eliminatoria.

TODO SOBRE EL ROMA VS. REAL SOCIEDAD DE LA EUROPA LEAGUE 2022-2023

Y tan preocupante como el resultado, fue el rendimiento de un equipo que no atraviesa un buen momento. Los de Imanol salieron a marcar un ritmo tranquilo. La intención de la Roma era la contraria. Los chicos de Mourinho querían esperar, robar y salir en rápidas transiciones. Y el plan iba bien hasta que una pérdida tras un córner a favor, precipitó una contra mortal de los de Mourinho. Arrancó Dybala por la derecha, el argentino habilitó a Abraham tras una buena maniobra de éste, su centro lo remató El Shaarawy a la red donostiarra.

Tras el gol, ni unos ni otros cambiaron sus papeles. La Real tocaba y tocaba pero sin ninguna profundidad. Solamente Kubo en el minuto 21 tuvo una buena ocasión que terminó estrellándose contra el poste. Muy poco bagaje para tanto dominio.

En la segunda mitad, el guion fue el mismo. Y seguramente se diferenció muy poco de lo que Mourinho había dibujado en la pizarra. Los romanistas no cometieron un solo error. Es cierto que Merino tuvo la ocasión de poner el empate, pero el equipo italiano cumplió el plan punto por punto y cuando el encuentro tocaba a su fin, tuvo la fortuna de volver a encontrar el gol. Fue Kumbulla el que hizo el 2-0 y la sensación de que la Real necesita cambiar mucho en una semana si quiere estar en los cuartos de final.

Habrá que remontarle dos goles a un equipo dirigido por José Mourinho. Casi nada.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Roma vs. Real Sociedad de Europa League

Ruedas de prensa y declaraciones del Roma vs. Real Sociedad de Europa League

Mourinho en Movistar+: "Si cuando jugamos contra el Betis me gustó ver jugar a Joaquín, hoy me ha gustado ver a Matic y a David Silva, qué cosas que tiene la edad. Un 2-0 es un resultado difícil, he de evitar que mi equipo se enfoque en el derbi ante la Lazio que tenemos después de la vuelta en San Sebastián, no podemos confiarnos".

Videos, alineaciones y noticias del Roma vs. Real Sociedad de Europa League

Final del partido. Triunfo de la Roma 2-0. La Real tendrá que intentar la remontada en Anoeta.

Minuto 90+3. Doble tarjeta amarilla. La vieron Matic y Oyarzábal.

Minuto 88. Se marcha Dybala y entre Bove.

Así llegó el segundo de la Roma.

Minuto 87. Gol de la Roma. Saque de esquina y remate de cabeza de Kumbulla que hace el 2-0 para los italianos. Muy mal resultado para la Real Sociedad.

Minuto 84. Cuarta tarjeta para la Real. Ahora la ve Zubimendi.

Y otros dos cambios en la Real. Se van Gorosabel y Silva y salen Sola y Turrientes

Minuto 82. Ha estado a punto de marcar Mikel Merino. Dudó en el remate y se le marchó desviado el remate.

Minuto 81. Está activo Momo Cho, que ahora ha forzado un córner.

Minuto 80. Tarjeta amarilla para Gorosabel.

Minuto 77. Muy roma la Real Sociedad en ataque. Y la Roma, cuando sale, crea mucho peligro. Muy seguro el equipo romano.

Minuto 74. Más cambios en la Real. Salen Brais Mendez y Momo Cho y se van Kubo e Illarramendi

Minuto 70. Tarjeta a Zubeldia.

Y primer cambio en la Real. Ha salido Oyarzábal y se ha retirado Sorloth.

Minuto 68. Primera tarjeta amarilla, se la lleva Illarramendi.

Minuto 67. Buen disparo de Belotti que se estrella en la portería defendida por Remiro. Sufre la Real.

Minuto 61. Belotti ha salido en lugar de Abraham.

Minuto 60. Se ha marchado Pellegrini. También ha sido sustituido El Shaarawy y han salido Wijnaldum y Spinazzola.

Minuto 58. Choque entre Pellegrini y Zubeldia. El italiano se ha llevado la peor parte.

Minuto 57. Disparo de Diego Rico que manda a Córner Rui Patricio.

El equipo italiano ha salido con un cambio. Se ha retirado Llorente y ha salido en lugar Kumbulla.

Comienza la segunda parte en Roma.

Final de la primera parte. No hubo prolongación en Roma. Ganan 1-0i los italianos a una Real Sociedad muy inofensiva.

Minuto 37. Buena combinación de la Real Sociedad que termina con un disparo de Gorosabel que se marcha a córner.

Minuto 30. Dybala dispara fuera. Lleva peligro el equipo italiano en sus rápidas transiciones.

Minuto 21. Al palo Kubo. La tuvo la Real. Gran acción del japonés que ha estado a punto de lograr el empate.

Se ha adelantado al Roma en el primer acercamiento peligroso de los de Mourinho.

Fulminante contra de los italianos para inaugurar el marcador.

Minuto 13. Gol de la Roma. Inicia la jugada Dybala que combina con Abraham, sensacional maniobra de éste por la derecha con centro final que remata El Shaarawy a la red.

Minuto 10. Vive tranquila la Real Sociedad estos primeros minutos. Mueve bien la pelota el equipo de Imanol.

Comienza el partido en el Olímpico de Roma.

Esta es la alineación que presenta el equipo de Mourinho.

Con este once sale la Real Sociedad al Olímpico de Roma.

Resumen del Roma vs. Real Sociedad de Europa League