El resumen del Roma vs. Betis de Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los verdiblancos se imponen 1-2 en el Olímpico de Roma y Pellegrini le gana la batalla en los banquillos a Mourinho.

Inmejorable resultado para un Real Betis que se lleva una valiosísima victoria de su visita al Olímpico de Roma. Cuando el encuentro entraba en su recta final, en un partido que ya dejaba entrever síntomas de empate, Luiz Henrique hacía bueno un centro bombeado de Rodri en el que superaba a Spinazzola en una acción que acalló el feudo romano. Triunfo que otorga seguridad a la posición de los verdiblancos al frente de su grupo de la Europa League y que les deja con pie y medio en la siguiente ronda, acercando a la vez la posibilidad de superarla como primero de grupo.

Fue un gran primer mitad del Real Betis que, pese a una paréntesis de malas noticias con la lesión de Fekir y el tanto de penalti de Dybala, no perdió la cara al partido. Mereció más el conjunto verdiblanco en esta primera parte en el que ha sido claro dominador, destacando especialmente las actuaciones en el centro del campo de Sergio Canales y Guido Rodríguez, que han sometido al equipo italiano.

La Roma tuvo a la fortuna de su lado en una jugada a balón parado que terminó en la mano de Aitor Ruibal. Obviando la acción del gol, los romanos solo han generado peligro real sobre la meta de Claudio Bravo casi al final de la primera parte, cuando primero Zaniolo enviaba al larguero, en una acción que habría obligado a intervenir al VAR, y después Dybala, con un gran disparo que desviaba el meta chileno, dejaba entrever que con muy poco se podía anteponer la calidad de los jugadores de la Roma al dominio casi completo de los béticos.

La mala noticia del choque fue la recaída de Nabil Fekir a los 20 minutos de partido, cuando tuvo que ser sustituido por el que luego sería el héroe del partido, Luiz Henrique.

El Real Betis ha marcado un gol antes del término de los primeros 45 minutos, algo que ya hizo en sus dos primeros partidos de Europa League esta temporada (vs Ludogorets y vs HJK Helsinki). Pegada.

La Roma mejoró en la segunda mitad, teniendo una ocasión muy clara en las botas de Cristante, pero Claudio Bravo se irguió salvador para echar el cerrojo durante los segundos 45 minutos. Los italianos, con este resultado, se complican tanto sus opciones de luchar por el liderato como su puesto en la siguiente fase de la Europa League, aunque el empate entre el Ludogorets y el HJK Helsinki no ha convertido en grave una situación en la que serán decisivos sus choques contra búlgaros y finlandeses, aunque antes tendrá que visitar el Villamarín, donde buscarán rescatar algún punto para su caso. Para dicha ocasión, Mourinho no podrá contar con Nicolo Zaniolo tras su expulsión en el día de hoy.



Tres puntos para el Real Betis que afianza su posición como líder del grupo C y muchos deberes pendientes para la Roma que se verá forzado a no ceder puntos en los próximos partidos en la competición.

Minuto 90' + 4' ¡Tarjeta roja para Nicolo Zaniolo! Se interrumpía el encuentro por un aviso del linier a Matej Jug que vio perfectamente como el italiano soltaba una patada sobre un futbolista del Real Betis. Con 10 se queda la Roma lo que queda de encuentro.





Minuto 88' ¡Goooooooooooool de Luiz Henrique! Roma 1-2 REAL BETIS. Qué salto del extremo brasileño que se anticipa a Spinazzola para rematar un centro muy llovido de Rodri.





Minuto 70' Disparo de Rodri que se marcha muy por encima de la portería. Trataba de lanzar el contraataque el Real Betis a pesar de las reclamaciones de los jugadores del equipo italiano que pedían que se interrumpiera el juego porque uno de sus compañeros estaba tendido sobre el verde. Los verdiblancos terminaron la jugada sin éxito.





Minuto 51' ¡Vaya parada milagrosa de Claudio Bravo! Acción ensayada de la Roma que sacaba en corto Dybala para Zalewski, quien la colgaba para la posición de Smalling. Este, en vez de rematar, cede al centro del área para que terminé bajo la posición de un Cristante que saca el disparo al que reacciona Claudio Bravo a bocabajarro. Paradón.





Minuto 40' ¡Goooooooooooool de Guido Rodríguez! Roma 1-1 REAL BETIS. Zapatazo del internacional argentino desde el centro de la frontal del área ante el que Rui Patricio no puede hacer nada. Golazo del Real Betis que iguala el marcador.

Minuto 34' ¡Goooooooooooool de Paulo Dybala! ROMA 1-0 Real Betis. Se adelanta la Roma desde los once metros. Engaña el delantero argentino en el lanzamiento a Claudio Bravo.





Minuto 31' ¡Entra el VAR en acción! El córner botado por Paulo Dybala cae, tras tocar ligeramente en un jugador de la Roma, directo sobre la mano de Aitor Ruibal. El colegiado esloveno es avisado por el VAR y no ha dudado en dictar la pena máxima.





Fekir se retira lesionado

Minuto 23' Muy malas noticias para el Real Betis. Nabil Fekir no puede continuar. Parece que el francés ha recaído de sus problemas musculares. Baja importantísima para las aspiraciones verdiblancas y para el planteamiento del partido de Manuel Pellegrini, quien tiene que introducir a un perfil distinto de futbolista (Luiz Henrique).





