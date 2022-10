El resumen del Real Madrid vs. Shakhtar de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Lo más destacado del partido del Bernabéu, aquí

El Real Madrid encarriló la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse por 2-1 al Shakhtar Donetsk en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco jugó a gran nivel durante 35 minutos en la primera mitad y sólo la falta de acierto impidió que el resultado fuera mayor.

El gran protagonista fue Karim Benzema. El cuadro de Ancelotti bailó al son del francés, el cual mostró su mejor versión en lo que va de temporada en el primer tiempo. Pero también dio la nota negativa: tuvo ocasiones de todos los colores y no fue capaz de anotar.

Ancelotti, en rueda de prensa

"Estoy satisfecho. Creo que hemos jugado muy bien, hemos intentado presionar un poco más arriba. Hemos tenido muchas oportunidades pero no hemos acertado. Pero lo importante es tener oportunidades"

"Hemos bajado un poco la intensidad pensando que el partido estaba controlado. Les he dado un toque de atención en el descanso"

"Este equipo se relaja cuando se puede relajar, cuando no puede relajarse, no se relaja. Estoy satisfecho, el equipo ha jugado bien y cuando juega bien, todo es mejor. Los tres de enfrente han estado espectacular y Valverde ha ayudado mucho. No estoy preocupado"

"La próxima semana tenemos una oportunidad importante de clasificarnos para la siguiente ronda y luego centrarnos en LaLiga antes del Mundial"

"Rodrygo ha tenido unos calambres en el gemelo, no es nada. Está bien"

"He visto muy bien a Benzema, ha sido determinante con su calidad. Ha jugado para los compañeros. No ha marcado, pero es en lo último que pensamos. Ha crecido mucho su condición, ha sido un partido completo"

"Desde que ha llegado, sí, Rodrygo vive su mejor momento como madridista. Está progresando muy bien, está teniendo más minutos porque lo merece"

Igor Jovicevic, en rueda de prensa

"Merecidamente el Madrid ganó, pero hemos tenido ocasiones para empatar el partido. Si hemos hecho esto contra el mejor equipo del mundo, pienso que podemos hacerlo mejor contra equipos de menor nivel"

"¿El Bernabéu? Sabemos de su grandeza, es un público soberano"

"Cuando yo jugué contra ellos, Vinicius ni Rodrygo eran de los mejores del mundo, y ahora Vinicius está entre los mejores del mundo"

"Hemos hecho felices a los aficionados del Shakhtar. Igual que ellos nos apoyan y pelean por nosotros, nosotros peleamos por ellos"

"Para mí volver al Bernabéu es muy especial. Es el estadio en el que debuté y ahora salgo de aquí como entrenador del Shakhtar"

Once confirmado del Shakhtar. Trubin; Mykhalichenko, Bondar, Matvienko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov y Mudryk

Once confirmado del Real Madrid. Vuelven Militao y Valverde y se mantiene Rodrygo

