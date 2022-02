El resumen del Real Madrid vs. Alavés<p>El Real Madrid ha tirado de épica y coraje para poder empatar un encuentro que se le complicó y mucho. Con esfuerzo y sacrificio, el cuadro blanco logró empatar ante el Elche en un duelo en el que pasaron muchas cosas, y no todas positivas para un cuadro blanco que luchó hasta el final para remontar.</p><p>En la primera mitad, el cuadro blanco fue el que tomó el control del partido. De hecho, los de Ancelotti tuvieron una gran ocasión para inaugurar el marcador con un penalti. Sin embargo, Karim Benzema, de forma inexplicable, mandó el balón por encima del larguero, amarrando la mejor aproximación que tuvo el equipo de la capital de España para poder adelantarse en el electrónico. Estos fallos se pagan, y de eso se aprovechó el Elche.</p><p>Lucas Boyé, con un buen cabezazo en la boca del área, anotó el primer gol del partido, sorprendiendo a la defensa, y dejando contra las cuerdas al conjunto local cuando ambas escuadras se fueron a los vestuarios al descanso del encuentro.</p><p><a href="https://www.goal.com/es/partido/real-madrid-v-elche/6im925bb6gpb604r64z21c6qc" target="_self">TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. ELCHE DE LA LIGA</a></p><p>En la reanudación, el cuadro blanco volvió a intentar marcar cuanto antes para poder remontar de forma inmediata. De hecho, el colegiado señaló un penalti sobre Hazard de Diego González. Sin embargo, el VAR rectificó la decisión arbitral y no se pitó la pena máxima, ante la perplejidad del conjunto merengue. De hecho, las cosas se ponían todavía peores para el cuadro blanco, ya que Benzema, con visibles gestos de dolor, se tuvo que retirar lesionado, haciendo saltar las alarmas. </p><p></p><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485298655930241031" data-type="social-embeds"></iframe><p>A pesar de esto, el Real Madrid no cambió un ápice su forma de plantear el partido, pero, con el paso de los minutos, el conjunto blanco era consciente de que las cosas se le complicaban cada vez más. Por su parte, el conjunto ilicitano, que intentaba a través de los espacios hacer el mayor daño posible, era consciente de que, a cada minuto que pasaba, sus opciones de ganar el partido aumentaban. </p><p>Y, cuando menos se esperaba, aparecieron Lucas Boyé y Pere Milla para poner patas arriba el partido… Y la Liga. Tras una gran jugada del punta, esquivando, driblando a la defensa del Real Madrid, el balón termina llegando a Milla, que define a la perfección en el mano a mano ante Courtois y puso el 0-2. </p><p></p><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485297717324746752" data-type="social-embeds"></iframe><p>Sin embargo, todavía había partido por contar. Pere Milla, en un error impropio, tocó el balón con la mano tras el lanzamiento de un saque de esquina y el VAR señaló la pena máxima. Desde los 11 metros, Luka Modric no falló y puso el 1-2, reviviendo al conjunto blanco a menos de diez minutos para que acabara el encuentro. </p><p>Tras la diana del croata, el asedio blanco aumentó de forma considerable, teniendo que hacer intervenir de forma constante a la defensa del Elche, que tenía serios problemas para ahuyentar las llegadas del rival. Finalmente, el conjunto local encontró el premio con la diana del empate. Militao, en el 92, anotó el segundo gol y consiguió un valioso punto para los de Ancelotti.</p><hr/><h2 style="text-align: center;">Minuto a minuto del Real Madrid vs. Elche de LaLiga</h2><hr/><h3><opta competition="23" live="false" match="2219472" opta_logo="true" period="full" season="2021" show_icons="true" sport="football" state="auto" widget="commentary"><strong></strong></opta></h3><hr/><h2 style="text-align: center;">Ruedas de prensa del Real Madrid vs. Elche de LaLiga</h2><hr/><p>Las declaraciones de los protagonistas cuando acabe el partido</p><h4>Lucas Vázquez: "Hay que ise contento por la imagen del equipo"</h4><p>"Difícil. Al final, hay que irse contento. El equipo demostró mucho coraje, muchas ganas de ganar, faltó algo de acierto. Hicimos ocasiones para ganar, pero viendo cómo fue, hay que irse contentos por la imagen del equipo". </p><p>"Creo que es algo que hay que hacer más. No le sirve un silbido, sino el aplauso. Es un gesto espectacular y seguro que marcará el siguiente".</p><p>"Quizás sí. Ellos con el 0-1 se metieron más atrás, jugaron su partido... Nos costó encontrar la portería, pero al final nos hacen bien y seguiremos peleando por la Liga". </p><h4>Pere Milla: "Creo que podíamos haber ganado"</h4><p>"Me sabe muy mal, porque le teníamos contra las cuerdas. Son muy buenos, por eso van líderes. Es el Madrid, pero creo que podíamos haber ganado. Contentísimo por el equipo".</p><p>"Me pega en la mano, es la verdad. Ha pitado penalti, despeja un compañero, salto así, me pega, es penalti. En el primer penalti me pega Kroos. Es fútbol, contento por el punto que sacamos, que es importante".</p><p>"Pedirle perdón porque le han tirado dos penaltis. Contento por él, Casilla y Werner, son buenísimos y es una competencia muy sana".</p><p></p><p></p><hr/><h2 style="text-align: center;">Vídeos, alineaciones y noticias del Real Madrid vs. Elche de LaLiga</h2><hr/><p><strong>Once del Real Madrid. Hazard y Vinicius, juntos de inicio</strong>. El once es el que sigue: Courtois, Lucas Vázquez, Alaba, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard y Benzema.</p><p><strong>Once del Elche: </strong>Badía; Mojica, Diego González, Gonzalo Verdú, Palacios; Milla, Gumbau, Guti, Morente; Boyé y Lucas Pérez.</p><p></p><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485298655930241031" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485296074298429440" height="auto" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1485295050967900162" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1485294761191878659" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/laligatvbar/status/1485283945969238022" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1485282361705177091" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1485281231382233092" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485278601155170309" data-type="social-embeds"></iframe><p></p><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485273049008152579" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485278348213432332" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1485254418329133063" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1485240274683056131?ref_src=twsrc%5Etfw" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/elchecf/status/1484969111478317059?ref_src=twsrc%5Etfw" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1484979178977984513?ref_src=twsrc%5Etfw" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/realmadrid/status/1484964084629970946?ref_src=twsrc%5Etfw" data-type="social-embeds"></iframe><p></p><p></p><p></p><hr/><h2 style="text-align: center;">Resumen del Real Madrid vs. Elche de LaLiga</h2><hr/><opta animate="false" competition="23" live="false" match="2219472" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_event_list="true" show_game_summary="true" show_pitch_crest="true" show_player_image="false" show_team_crest="true" sport="football" widget="goalreplay"></opta><hr/><center><h2>Todos los números y estadísticas del Real Madrid vs. Elche de La Liga</h2><p></p></center><hr/><p><opta competition="23" competition_name="full" live="true" match="2219472" narrow_limit=" opta_logo=" player_names="full" score="true" season="2021" show_assists="true" show_clock="true" show_competition="true" show_gate="true" show_ht_score="true" show_image="true" show_kickoff="true" show_referee="true" show_subs="true" show_venue="true" sport="football" team_name="full" widget="timeline"></opta></p><p></p><opta competition="23" coverage="complete" live="true" match="2219472" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_captain="true" show_image="true" sport="football" sub="playerstats" team_names="full" widget="matchstats"></opta><p></p><opta 15_min_splits="true" 45_min_splits="true" 5_min_splits="true" comp_name="full" competition="23" live="true" match="2219472" opta_logo="true" possession_bar="true" season="2021" show_crests="true" sport="football" team_names="name" widget="actionareas"></opta><p></p><opta competition="23" live="true" match="2219472" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_images="true" show_team_sheets="true" sport="football" vertical="true" widget="averageposition"></opta><p></p> de La Liga 2021-2022: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Lartaun de Azumendi facebook twitter