El resumen del Real Madrid Castilla vs. Cornellá de la Primera RFEF 2021-2022: vídeos, goles y estadísticas

El Real Madrid Castilla puede certificar este sábado su permanencia en la tercera categoría del fútbol español y soñar con los play off en el tramo final de la temporada. Los play off están a cuatro puntos para los blancos, aunque con muchos rivales de por medio, y el descenso a siete unidades. El equipo de Raúl González Blanco quiere terminar con una racha de tres jornadas sin ganar para no meterse en un lío en el final del campeonato.

El Cornellá, por su parte, asume este partido con mucha más presión, en puestos de descenso y a tres puntos de la salvación. Con cuatro empates consecutvos, el equipo catalán lleva sin ganar desde hace un mes y no le vale otra cosa que no sea sumar tres puntos para dar caza en la clasficación al Sevilla Atlético.

📋✅ ¡El 𝗫𝗜 inicial del #RMCastilla 🆚 @ue_cornella!



Fuidias

Santos

Dotor

Latasa

Arribas

Peter

Rafa Marín

Retuerta

Theo

Marvel

Mario Martín#LaFábrica pic.twitter.com/cXq7Ixoy9V — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 30, 2022