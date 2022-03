El Villarreal de Unai Emery está volando en liga, y es que el cuadro castellonense ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en juego. Un pleno que se le resistió con el empate sin goles cosechado ante el Real Madrid en el estadio de la Cerámica. Una buena racha que le ha metido de lleno en la lucha por los puestos de Liga de Campeones.

TODO SOBRE EL OSASUNA VS. VILLARREAL DE LA LIGA

El Sadar siempre es un campo complicado, pero las dos derrotas consecutivas que ha sufrido Osasuna no le hacen parecer tan fiero. Los de Jagoba Arrasate cayeron goleados con contundencia ante el Atlético de Madrid en su feudo (0-3) y por la mínima en Anoeta frente a la Real Sociedad (1-0). No obstante, los de Jagoba Arrasate ocupan una cómoda undécima posición que invita a la tranquilidad.

Minuto a minuto del Osasuna vs. Villarreal de LaLiga

Reacciones y ruedas de prensa del Osasuna vs. Villarreal de LaLiga

Las declaraciones de los protagonistas, cuando acabe el partido...

Vídeos, alineaciones y noticias del Osasuna vs. Villarreal de LaLiga

¡Y este es el 1️⃣1️⃣ inicial del Submarino que saltará al césped de El Sadar para medirse a @CAOsasuna!#OsasunaVillarreal pic.twitter.com/g8kw8asj3m — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 5, 2022

Resumen del Osasuna vs. Villarreal de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Osasuna vs. Villarreal de La Liga