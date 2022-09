Sigue todo lo que pase en Anduva entre el cuadro jabato y el maño.

El Club Deportivo Mirandés es el único equipo de LaLiga SmartBank que aún no ha conseguido ganar en este curso 2022-2023. No obstante, tiene una nueva oportunidad de hacerlo en el encuentro que le enfrenta al Real Zaragoza en Anduva. De no conseguir la victoria, Josepa Etxeberria podría estar en la cuerda floja del banquillo jabato.

SIGUE AQUÍ EL MIRANDÉS VS. ZARAGOZA DE SEGUNDA DIVISIÓN

Por su parte, el cuadro maño se estrenó ante el Sporting la jornada anterior y no está tan agobiado en ese sentido con su duodécima posición y 8 puntos. En las ausencias, Jofre está sancionado y Pinchi tiene molestias por parte de los locales, mientras que Juan Carlos Carcedo no tiene que lamentar ninguna.

El resumen del Mirandés vs. Zaragoza de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

¡A PUNTO DE LLEGAR EL TERCERO! ¡MARCOS PAULO LA MANDÓ AL LARGUERO!

¡PARADÓN DE HERRERO A REMATE DE BERMEJO PARA EVITAR EL GOL DEL ZARAGOZA!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL MIRANDÉS!!! ¡¡DOBLETE DE ÓSCAR PINCHIII!!

¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!!

¡¡DESCANSO EN ANDUVA!! ¡¡VENCE EL MIRANDÉS POR 1-0!!

¡¡A PUNTO DE HACER EL SEGUNDO EL MIRANDÉS!! ¡¡DOBLE OCASIÓN DE ÓSCAR PINCHI Y ROBER LÓPEZ!!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MIRANDÉS!!! ¡¡¡GOOOOOOL DEL ÓSCAR PINCHIII!!!

¡ASÍ SALE EL MIRANDÉS!

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN EL ZARAGOZA!