El resumen del Mirandés vs. Burgos de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Mirandés y Burgos se enfrentan este domingo en Anduva en un interesante duelo de rivalidad regional. Un partido al que los locales llegan en un buen momento, tras su sorprendente victoria en el feudo del Levante.

Un nuevo triunfo, dejaría prácticamente atada la permanencia de los de Miranda, que se irían hasta los 48 puntos. El Burgos, mientras tanto, no quiere darse por vencido en su lucha por el play off. Es verdad que en las últimas jornadas el equipo no está tan fino y que el objetivo se ha ido a cinco puntos de distancia, pero con la permanencia en el bolsillo, los de Calero se pueden permitir aún el sueño.

Calero no podrá alinear a dos hombres importantes: Elgezabal y Atienza, que han sido sancionados por acumulación de amonestaciones. Además, Grego y Gaspar siguen lesionados.

Minuto 26. Remate fallado por José Matos (Burgos) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que sale rozando el larguero tras botar una falta.

Minuto 12. Remate fallado por Óscar Pinchi (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.

Minuto 7. Remate fallado por Raúl García (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Óscar Pinchi con un centro al área.

Inicio. ¡Comienza el partido! Ya rueda el balón en Anduva.