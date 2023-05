El resumen del Milan vs. Inter de Champions League 2022-2023: vídeo, minuto a minuto, goles y estadísticas

El equipo de Inzaghi vence al Milan con goles de Dzeko y Mkhitaryan en el amanecer del encuentro para poner un pie en Estambul.

El Inter ha dado un paso de gigante camino de la final de la Champions League. El equipo de Inzaghi ha vencido al Milan en San Siro con goles de Edin Dzeko y Mkhitaryan en el amanecer del encuentro para poner un pie en la cita de Estambul. El próximo martes 16 de mayo disputarán el partido de vuelta en el mismo escenario, donde el equipo nerazzurro será local.

Victoria de un Inter Milan que toma la ventaja en una eliminatoria en la que se mostró superior, especialmente en una primera parte que dominó de principio a fin y donde supo explotar la debilidad de un AC Milan que salió al tereno de juego lleno de unas dudas que los nerazzuri se dedicaron, con eficacia, a exponer. En la segunda mitad salió con mejor cara el AC Milan, que dio un pasito más tras los cambios de Stefano Pioli, pero que no fue lo suficiente para batir la portería de un Andre Onana al que solo entrañó peligro un disparo al poste de Sandro Tonali.

En el minuto 70, Inzaghi realizó su movimiento en el tablero y equilibraba nuevamente la balanza en el juego, teniendo incluso la oportunidad de anotar un tercer gol que se les resistió hasta el final y que pudo haber inclinado, con aún más notoriedad, la eliminatoria para el partido de vuelta.

Gran paso del Inter Milan que tiene a su favor la eliminatoria gracias a los tanto de Dzeko y Mkhitaryan y que jugara el encuentro de vuelta en el feudo italiano con el factor local dentro de una semana. Los rossoneros, por su parte, con mucho con mejorar y con la esperanza de una recuperación milagrosa de un Rafael Leao al que hoy echaron mucho de menos en su propuesta de ataque

El MVP

La palabra de Lautaro Martínez

87' Le quedan muy pocos minutos a un Inter Milan que ya se relame ante una más que posible victoria en el encuentro y que dejaría la eliminatoria muy de cara para su partido de vuelta dentro de una semana ejerciendo como local en el mismo San Siro. Notoria satisfacción para los de Simone Inzaghi que, no obstante, han tenido opciones de conseguir hasta ahora una renta mayor a su favor.



66' Está mejorando el AC Milan que dio el primer paso hacia delante tras la salida de vestuarios y que ha dado otro tras los últimos cambios de Stefano Pioli. Se acercan los rossoneros a la meta de Andre Onana y esto no le está gustando a un Simone Inzaghi que ya está listo para dar entrada a dos futbolistas en el partido.



64' ¡¡AL PALO TONALI!! Apareció Origi por el costado izquierdo para combinar con Giroud dentro del área que la paró y procedió a darle continuidad a la jugada, cediéndola atrás para un Sandro Tonali que conectaba un fuerte disparo que termina chocando con el poste y saliendo despejado hacia la línea de fondo. La más clara para el AC Milan en el partido.





53' ¡¡SALVA MAIGNAN AL AC MILAN!! Cómo apareció Alessandro Bastoni desde atrás para progresar con balón por medio campo rossonero, conduciendo hasta la frontal y filtrando un pase que dejaba solo a Edin Dzeko delante de Mike Maignan, quien apreciaba las intenciones del central y salía rápido de su sitio para achicar el espacio del ariete bosnio y evitar el 0-3.



51' ¡¡Le faltó curva al disparo de Junior Messías!! Vaya pase de Sandro Tonali que dejó solo en el costado derecho al extremo brasileño del AC Milan que, entrando desde la esquina derecha del área, intentó un disparo al que le faltó un toque con más efecto hacia dentro si quería que ese lanzamiento se colara entre los tres palos de la meta nerazzurri.



Los pupilos de Simone Inzaghi aprovecharon sendos batacazos para imponer su dictadura sobre el campo a través del miedo que conseguían llevar en cada estirada a campo rival y que hacía hincapié en las dudas del equipo de Stefano Pioli, quien no supo gestionar con velocidad el golpe. El resultado pudo ser peor de haber tenido lugar el penalti que primero señalaba pero después, gracias a la intervención del VAR, corregía Jesús Gil Manzano anulando la pena máxima y dando un poco de aire a un abatido conjunto rossonero.



Victoria al descanso de un Inter Milan que no solo ha sido mejor sobre el terreno de juego, sino que ha tumbado por completo a un AC Milan que solo pareció dar síntomas de levantar la cabeza en los minutos finales del primer tiempo. La fragilidad defensiva que mostraba el cuadro rossonero fue duramente castigada por Edin Dzeko primero, imponiéndose a Davide Calabria, y minutos después por Henrikh Mkhitaryan, que se aprovechaba de una zaga que todavía acusaba el tempranero tanto nerazzurri.



39' ¡Otro error en la defensa del AC Milan! Y qué suerte tuvo la zaga rossonera y que evitó males mayores ante la rápida reacción de un Fiyako Tomori que encimó rápidamente a Nicolo Barella. El intento de despeje de un centro terminaba con el balón saliendo al lateral del área, cayéndole al centrocampista del Inter que se apresuró a sacar un remate de volea que logró interceptar el central inglés.



32' ¡Y Jesús Gil Manzano cambia de decisión! Entró el VAR a valorar la opción, en una acertada llamada de atención del compendio de Juan Martínez Munuera y Alejandro Hernández Hernández desde la sala VAR que llamaron al colegiado principal para que revisara la acción, rectificando su decisión tras ver que Simon Kjaer no derriba a un Lautaro que se dejó caer en el área sin contacto.



30' ¡¡PENALTI A FAVOR DEL INTER MILAN!! Vaya castigo para el AC Milan. Recibía Lautaro Martínez de saque de banda, logrando zagarse de su marca, Simon Kajer, y que posteriormente se marchaba de Tomori, terminando por ser derribado por el central danés al recular su posición.



26' Está cediendo terreno el Inter Milan al cuadro de un Stefano Pioli que tiene que remar a contracorriente y que debe asumir más riesgos de aquí a final del encuentro para recortar distancias en la actual balanza de la eliminatoria. No obstante, no está sabiendo superar la línea defensiva de sus rivales, con demasiado temor a cometer un error y ser cazados en una contra que pudiera derivar en un desastroso tercer gol en contra para sus intereses.



18' ¡Tenemos cambio en el AC Milan! No puede seguir Ismaël Bennacer sobre el terreno de juego y entra Junior Messias. El jugador argelino se retira lesionado. Brahim Díaz moverá su posición a la mediapunta, dejando la zona izquierda para el brasileño.



13' Inicio de ensueño para los aficionados nerazzurris que se han puesto ganando por dos goles antes del cuarto de hora de partido. Si bien el AC Milan tenía un gran registro defensivo en la competición hasta el momento, el Inter Milan ha dado carpetazo a ese lujo con dos golpetazos seguidos que han dejado en evidencia a una zaga que ha dado una gran muestra de fragilidad.



11' ¡Goooooooooooool del Henrikh Mkhitaryan! AC Milan 0-2 INTER MILAN. ¡Abre brecha el Inter Milan! Qué bien entró por el carril izquierdo Federico Dimarco para llegar hasta el costado del área rossonero mandar un centro sobre la frontal que dejaba pasar Lautaro Martínez para que recibiera de cara el futbolista armenio que, con espacio y ante una zaga desconcertada, batía con un gran disparo a Onana.



8' ¡Goooooooooooool del Edin Dzeko! AC Milan 0-1 INTER MILAN. ¡La cazó el bosnio dentro del área para tomar la ventaja para los nerazzurris! Córner que saca Hakan Çalhanoğlu directo a la posición de Edin Dzeko, quien batallaba en el área con Davide Calabria, logrando imponerse a él con un remate estirando la pierna por delante del jugador rossonero y mandando la pelota a la red.



6' Están encontrando muchas dificultades ambos equipos para superar líneas y conectar con sus miembros en la zona de ataque. La consigna de no permitir recibir de espaldas es clara en ambos conjuntos, encimando rápidamente al contrario y no dejándole jugar con comodidad, forzando primer toque y una más que posible pérdida.



4' Primeros minutos de partido de mucho ruido en la grada y pura intensidad sobre el terreno de juego. No se regala un solo balón en el día de hoy, conscientes todos de la importancia de un partido que llevaban esperando mucho tiempo por volver a vivir. Auténtica batalla por el dominio el centro del campo en estos primeros compases de encuentro que, en estos escasos tres minutos, todavía no ha permitido un acercamiento.



1' ¡Arranca el encuentro en San Siro! Primera pelota del partido, y de la eliminatoria, para el Inter Milan.



¡Resuena el himno de la UEFA Champions League en el feudo italiano! Partidazo el que está a punto de dar inicio en la capital de la Lombardía.

¡Qué gran ambiente luce el Estadio de San Siro para este derbi italiano con mosaico europeo! Saltan ya los futbolista al terreno de juego encabezado por el equipo arbitral del extremeño Jesús Gil Manzano.



Recordemos que el encargado de arbitrar este encuentro en el Estadio de San Siro será Jesús Gil Manzano (España). El colegiado extremeño estará respaldado en el VAR por la presencia de Juan Martínez Munuera y Alejandro Hernández Hernández.



XI DEL MILAN

XI DEL INTER

RESUMEN DEL MILAN VS. INTER DE CHAMPIONS LEAGUE