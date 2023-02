El resumen del Manchester United vs. Barcelona de Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Barça vive una nueva eliminación europea, a pesar de adelantarse en el marcador. Fred y Antony rubricaron la remontada del United.

El Fútbol Club Barcelona estaba decidido a no repetir los errores que en estos últimos tiempos le habían noqueado en Europa. El conjunto de Xavi Hernández se adelantó en el marcador gracias a un penalti inocente de Bruno Fernandes sobre Balde que Lewandowski transformó en el 18, pero el buen nivel de la primera parte no lo pudo replicar en la segunda el conjunto de Xavi.

TODO SOBRE EL MANCHESTER UNITED VS. FC BARCELONA DE LA EUROPA LEAGUE 2022-2023

Al poco de la reanudación, una pérdida en salida de balón fue penalizada por los Red Devils y Fred batió a Ter Stegen con un latigazo inapelable. Los pupilos de Ten Hag recuperaron el entusiasmo con el que empezaron el duelo, y en otro robo de balón en campo contrario encontró el 2-1, y fue Antony quien provocó el delirio en Old Trafford tras enganchar una volea y poner el esférico al palo largo de Ter Stegen. Old Trafford fue el Teatro de las Pesadillas en Europa para el Barça.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Manchester United vs. Barcelona de Europa League

Ruedas de prensa y declaraciones del Manchester United vs. Barcelona de Europa League

Xavi en rueda de prensa: "La sensación es que hemos estado mejor que la temporada pasada. Contra Inter, United... hemos jugado contra rivales de mucha entidad pero no hemos dado la talla. El mensaje es un poco como cuando nos eliminaron en Champions. Este año hemos competido contra el Bayern, contra el Inter. Hemos sido mejores. Hemos competido esta eliminatoria. El año que viene tenemos que mejorar. Son equipos grandes y cuesta competir. El año que viene volveremos con más fuerza. Nos falta volverlo a intentar. Veníamos de una base muy mala. Por pequeños detalles, por competir. Hay que centrarse en el año que viene".

"Es más demérito nuestro. El gol de ellos nos ha sentado muy mal. Nos ha faltado juego por dentro. Son partidos que perdemos por detalles. Nos falta un poco más de juego por dentro. Si hubiese estado Xavi o Pedri... En general, no podemos estar orgulloso, pero hemos competido contra un señor equipo".

"¿Diferencias entre España y Europa? No lo sé. Tengo que analizar el partido . Hemos jugado contra grandes equipos, que son rivales muy fuertes. Les hemos competido, cosa que el año pasado no nos llegaba. Se nos escapa por detalles. A volver el año que viene a intentarlo".

"Sergi Roberto ha estado bien, Kessié también muy bien, pero Gavi y Pedri son capitales para nosotros. A Araujo lo he cambiado por precaución. Nada importante. Estará para el domingo".

""Es pronto para hablar de fichajes, veremos si podremos fichar. Lo que está claro es que llevamos dos años sin competir. Hay que ser muy autocrítico y pensar qué hay que mejorar. No podemos estar satisfechos, pero se ha visto un cambio exponencial con respecto al año pasado".

De Gea en Movistar+: "Creo que pitar un penalti así... bluf. Pero hemos remontado y no ha influido. En la primera parte hemos merecido más, como con esa de Bruno, el penalti bastante dudoso, en la segunda hemos hecho un gran cambio con la entrada de Antony, hemos dominado y creado ocasiones, pero el Barça también porque tiene grandes jugadores, desde ahora les deseo lo mejor.

"No me he planteado nada porque siempre me han querido aquí, esta temporada va mejor, da gusto estar en un club como este que ha ganado tantas cosas y ver que estamos cerca de pelear la Premier me emociona"

Busquets en Movistar+: "Hemos hecho una buena primera mitad, es cierto que nos hemos echado atrás porque tienen buenos jugadores, pero en la segunda parte han salido mucho mejor y han tenido esos dos acercamientos que han encontrado los goles. Lo hemos intentado después, David ha sacado una buena mano a Jules, pero por pequeños detalles que marcan la diferencia nos hemos quedado fuera".

"No creo que la eliminación haya sido por intensidad, creo que más allá de eso el equipo ha estado bien, por errores puntuales y situaciones difíciles. Somos un equipo, no hay que buscar culpables y seguir porque aún queda mucha temporada".

"Creo que son eliminaciones diferentes: en Champions no tuvimos suerte en el sorteo y pasaron cosas increíbles durante los partidos. Hoy era una eliminatoria ante un equipo que está en forma y que ha sido disputada".

Xavi en Movistar+: "Los duelos nos han costado en la segunda parte, ahí nos han ganado. Hoy jugábamos contra un rival que estaba en un momento fantástico, es una pena, hemos competido muy bien, pero ahora hay que centrarse en las competiciones que nos quedan".

"Físicamente son muy fuertes, Shaw gana el duelo y luego hay una serie de rebotes que le acaba cayendo a Antony. Ese gol nos ha hecho daño, de no haber llegado tan pronto el 1-1 quizá hubiera sido todo diferente. Son circunstancias tan igualadas que se deciden por detalles y creo que el equipo mereció más".

"La sensación es que hemos estado mucho mejor que el año pasado, pero no nos ha dado y habrá que volver a intentarlo el año que viene y tratar de ser competitivos. El único punto positivo es que el domingo ya tenemos partido y después centrarnos en las semifinales de Copa. He hablado con Casemiro y Varane tras el partido, ha habido respeto en los vestuarios, enhorabuena por el pase y ya está".

Koundé en Movistar+: "Hemos hecho una buena primera parte, después encajamos el gol después del descanso. Perdimos el control, y a partir de ahí todo ha sido más difícil".

“Creo que hay que dar crédito al rivla, que ha dado una marcha más en la segunda parte y nos lo ha puesto difícil, pero lo hemos luchado y sentimos la decepción de los aficionados que vinieron a animarnos. El objetivo era ganar la Europa League".

"Creo que si hablamos de la Champions hemos tenido bajas, los equipos en Europa son más fuertes, el Manchester tiene delanteros muy fuertes. Tenemos que aprender y mejorar para el año que viene".

"Es una decepción, no un fracaso porque competimos ante un rival muy potente. Somos una plantilla muy joven y tendremos que seguir creciendo y mejorando".

Videos, alineaciones y noticias del Manchester United vs. Barcelona de Europa League

El gol que ha dejado al Barcelona fuera de Europa

90´ + 5 ¡FINAL! ¡EL BARÇA VUELVE A CAER EN EUROPA!

90´ Se van a jugar cinco minutos de añadido.

88´ Lo intenta el Barça, pero no logra conectar con los hombres de arriba.

82´ Parece haber notado alguna molestia Araujo, que ya se había aquejado durante el encuentro de algunas dolencias, y deja su lugar en el campo a Marcos Alonso. Antes también ha entrado Ansu Fati por Raphinha.

72´ ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED! Antony bate a Tea Stegen tras una serie de disparos repelidos por la defensa culé y el brasileño la puso al palo largo con la zurda.

71´ ¡Uffff! Pisotón doloroso de Lewandowski sobre Casemiro en una puja por el balón en el centro del campo y el polaco se llevó la amarilla.

63´ ¡LA TUVO KOUNDÉ! Cabeceó el francés un envío desde la izquierda tras sorprender desde atrás, pero De Gea voló a tiempo para evitar el 1-2.

61´ Ahora está mejor el Manchester United, que intenta meterle esa velocidad adicional con la que empezó el partido. Va a tener que hacer algo diferente el Barça para sacar esta eliminatoria.

48´ ¡PROVIDENCIAL CHRISTENSEN! Balón en largo de Casemiro para Anthony, el extremo del United se plantaba solo delante de Ter Stegen pero el danés metió la pierna a tiempo para negarle la ocasión de gol.

46´ ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED! Fred empata tras un error en la salida de balón del Barça y un buen pase de Bruno Fernandes.

¡Ya en juego la segunda mitad en Old Trafford! Anthony entra por Weghorst.

El penalti de Bruno Fernandes sobre Balde

45´ + 2 Descanso en Old Trafford con el Barcelona por delante en el marcador gracias al penalti transformado por Lewandowski. Buena primera parte del cuadro culé, que ha ido de menos a más durante el primer acto.

45´ ¡QUÉ OPORTUNIDAD SE LE HA IDO AL BARÇA! Interceptó Sergi Roberto un pase de De Gea en la salida de balón, se encontró con Casemiro y Lisandro en su camino hacia el gol, recogió Kessié el rechace pero se volvió a topar con el brasileño. Se añaden dos minutos.

42´ Buenos minutos del Barcelona en Old Trafford, con mucho control de balón y reduciendo las peligrosas transiciones rápidas del Manchester United.

35´ ¡Uyyy Fred! Jugada elaborada del United que culminó el brasileño con un centro que se envenenó y que pasó por encima del larguero de Ter Stegen.

22´ Lo intentó ahora el United por medio de Bruno Fernandes precisamente, que enganchó un balón largo servido desde la izquierda, pero atrapó Ter Stegen.

18´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI! El polaco bate a De Gea con suspense, a pesar de que el meta español tocó el balón, pero desvió al palo izquierdo el esférico y acabó metiéndose en su portería.

15´ ¡PENALTI A FAVOR DEL BARÇA! Bruno Fernandes desequilibra a Balde con el brazo tras encontrarse de espaldas al lateral culé y Turpin no dudó en señalar la pena máxima.

10´ Ha empezado con una marcha más el Manchester United en estos primeros compases de partido, y pudo abrir el marcador en el minuto tres en un disparo de Bruno Fernandes que sacó Ter Stegen con el pie.

1´ ¡Ya rueda el balón en el Teatro de los Sueños! ¡El Barça se juega su futuro en Europa!

¡Y estos son los jugadores del Manchester United que tratarán de buscar los octavos de la Europa League desde el inicio! La única novedad respecto al duelo de ida es la entrada de Lisandro Martínez por Malacia.

¡Con este once pretende asaltar el Barça Old Trafford! Xavi vuelve a apostar por cuatro centrocampistas.

Resumen del Manchester United vs. Barcelona de Europa League

Todos los números y estadísticas del Manchester United vs. Barcelona de Europa League