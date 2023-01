Los malaguistas no logran acercarse a la permanencia

El Málaga sigue sin carburar. Es verdad que esta vez llegaba a La Rosaleda un hueso como el Burgos, pero también es cierto, que los de la Costa del Sol, no ofrecen señales de recuperación y la situación cada vez es más complicada en la lucha por mantener la categoría.

El Burgos se plantó en La Rosaleda con sus señas de identidad clásicas: esperar y castigar a la contra. Y estuvo cerca de hacerlo. Sin embargo, vio como fue el Málaga el que se adelantó en el marcador. Fue en la recta final de la primera parte, cuando Lago Junior acertó a batir a Caro. Respiraba la afición blanquiazul, los tres puntos estaban más cerca.

Pero el equipo castellano fue capaz de invertir los papeles. Exigidos por el resultado, los de Calero, intentaron dominar y poner cerco a la portería de Yáñez y en una de éstas, Bermejo aprovechó una jugada de Curro, para rematar a la red y poner las tablas en el luminoso.

El empate no dejaba satisfecho a nadie. El Málaga porque veía que no se acercaba a las posiciones de permanencia y el Burgos porque, metido como está en una zona noble que nadie esperaba al comenzar la temporada, sueña con acercarse a la cabeza y este empate le deja un poquito más lejos de esa meta. Al final tablas y no será porque unos y otros no buscaron, hasta el final, el gol de la victoria.

Finaaaaaal en Málaga. Reparto de puntos en La Rosaleda. Los dos buscaron el triunfo pero les faltaron argumentos.

Minuto 89. Esta vez tuvo que intervenir Rubén Yáñez para evitar el gol en una contra del Burgos.

Minuto 88. Estuvo cerca el Málaga pero el remate de Juande se marchó rozando el palo

Recta final en La Rosaleda. El empate no le vale a ninguno de los dos equipos pero no parece que haya mucha pólvora para cambiar las cosas.

Minuto 60. Gooooool del Burgos. Jugada de Curro por la derecha y Bermejo aparece en el punto de penalti para batir a Rubén Yáñez. Empata el equipo de Calero.

Minuto 56. Lo intenta el Burgos. Bermejo ha dispuesto de la ocasión más peligrosa pero sigue ganando el Málaga.

Comienza la segunda parte en Málaga. Gana 1-0 el equipo local.

Final de la primera mitad en La Rosaleda. Alegría en la afición malaguista que ve como su equipo ha aprovechado su mejor oportunidad para marcharse con ventaja al vestuario.

Minuto 42. Gooooool del Málaga. Se estrena Lago Junior con la camiseta blanquiazul.

Recta final de la primera parte y lo cierto es que, en los últimos minutos, los intentos de remate han sido burgaleses.

Minuto 24.Una ocasión para cada equipo y el guión, el esperado. Espera el Burgos e intenta construir el Málaga.

Minuto 10. Poquitas cosas han pasado en estos primeros compases en Málaga. .

Comienza el partido en La Rosaleda.

Y estos son los once elegidos por Calero

Con este once va a salir el Málaga