El resumen del Juventus vs. Benfica de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

La Juventus tiene que ganar en casa al Benfica si no quiere complicarse su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League. La Vecchia Signora cayó por la mínima en el Parque de los Príncipes (2-1) ante el PSG y los portugueses se impusieron al Macabbi Haifa en Da Luz (2-0), por lo que de no vencer se pondría cuesta arriba su objetivo. No obstante, podrá tener de nuevo a Ángel Di María disponible tras recuperarse del golpe que sufrió ante la Fiorentina.

Por ello, el cuadro lisboeta viaja a Turín sin tanta presión, aunque con la responsabilidad de obtener un buen resultado que le permita, al menos, mantener esa distancia de 3 puntos que le aventaja a su oponente en esta segunda jornada.

Minuto 4 ¡Gooooool! Juventus 1, Benfica 0. Arkadiusz Milik (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Leandro Paredes con un centro al área tras botar una falta.





