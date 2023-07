El resumen del Inglaterra Sub-21 vs. Portugal Sub-21, cuartos de final del Europeo sub-21: vídeo, alineaciones, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que suceda en el partido que se disputa en Georgia

Los cuartos de final del Europeo Sub-21 enfrentarán a dos equipazos por un puesto en las semis: Inglaterra se mide a Portugal. A priori, los de Lee Carlsey son los favoritos: arrasaron con todo en la fase de grupos logrando el pleno de victorias.

No obstante, para los de Rui Jorge fue algo más complicado, ya que se metieron 'in extremis' entre los ocho mejores por detrás de Georgia logrando cuatro puntos, por lo que sus sensaciones no son tan buenas como las del conjunto que actuará como local.

Minuto 13. De nuevo Pedro Neto. Esta vez ha disparado desde dentro del área y ha obligado a Trafford a mandar a córner. Buena parada del portero inglés.

Minuto 12. Primer intento portugués. Se internaba Pedro Neto por la izquierda pero la jugada termina en saque de esquina.

Minuto 10. Primeros de claro dominio de la selección inglesa que está monopolizando la posesión. Espera Portugal atrás.

Minuto 4. Buena combinación del ataque inglés con disparo final de Curtis Jones que se pierde desviado.

Comienza el partido.

Este es el once inicial de Portugal

Con este equipo sale Inglaterra buscando un puesto en semifinales