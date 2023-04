El resumen del Granada vs. Las Palmas de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los granadinos derrotan a Las Palmas, en un duelo directo, y se colocan segundos

El Granada se ha llevado ante Las Palmas, un partido que era algo así como una final por el ascenso. Aún quedan más, pero el paso, tras este 2-1, ha sido muy importante, para un equipo que venía de cosechar dos derrotas consecutivas.

Era un partido de altos vuelos y los dos equipos salieron muy enchufados. Con Los Cármenes lleno, los locales se las ingeniaron para transformar ese empeño en ocasiones mientras que Las Palmas intentaba controlar pero sin morder. Y muy pronto encontró el camino del gol el Granada. Melendo, que había avisado en el minuto once, aprovechó cuatro minutos después un fallo del portero canario para inaugurar el marcador.

Con el gol, los locales dieron un paso atrás y Las Palmas tocaba y tocaba en campo contrario pero salvo algún chispazo de Alberto Moleiro, apenas inquietaban. Todo lo contrario que el equipo rojiblanco que, cuando el primer tiempo tocaba a su fin, vio como aparecía su goleador Uzuni para poner más distancia en el luminoso. El punta, que lleva 21 goles, no faltó a su cita con las redes de la portería contraria y llevó el deliro a las gradas.

La segunda mitad también comenzó eléctrica, Uzuni tuvo una buena ocasión y en apenas cinco minutos, Las Palmas se había metido en el partido gracias a un cabezazo de Coco. 2-1 y medio partido por delante. Lo que siguió fue un espectáculo. El equipo canario se lanzó con todo a por el empate y el Granada trataba de aprovechar para robar, salir con velocidad y golpear. Un ida y vuelta en el que podía ocurrir cualquier cosa.

García Pimienta no se guardaba nada y hasta Vitolo apareció en el terreno de juego en el minuto 81. Pero fue un visto y no visto porque cinco minutos después vio la roja por una entrada sobre Bryan. Incluso con diez jugadores siguió inquietando la Unión Deportiva Las Palmas que no mereció marcharse de vacío. En todo caso, el triunfo del Granada, sitúa segundos a los andaluces en una zona alta de la tabla en la que aún hay muchísimas cosas en juego.

Finaaaaaal! los tres puntos se quedan en casa. 2-1 ha ganado el Granada a Las Palmas.

Minuto 91. Se le ha escapado el empate a Coco. Remate forzado del canario que no encuentra las redes tras un buen centro de Viera. Sufre el Granada.

Minuto 90. Seis de añadido en el Nuevo Los Cármenes.

Minuto 85. Y roja para Vitolo. Apenas cinco minutos llevaba en el terreno de juego y ha llegado tarde a una pelota golpeando a Bryan. Se queda con diez Las Palmas para esta recta final.

Minuto 81. Ha entrado Vitolo por Moleiro. Cuatro meses llevaba sin jugar el ex del Atlético de Madrid.

Minuto 75. Buena internada de Marvin que se va por velocidad y su centro obliga a intervenir a la defensa nazarí.

Minuto 66. La ha tenido Álvaro Jiménez de nuevo para el empate. Raúl vuelve a responder con una gran intervención. Lo está rozando Las Palmas.

Minuto 61. Gran jugada de Viera que cede a Cardona y Raúl salva en el uno contra uno para evitar el empate.

Minuto 60. El segundo tiempo es un continuo ida y vuelta. El partido no está defraudando Hay muchísimo ritmo y Las Palmas va con todo a por el empate.

Minuto 53. Centro de Neva al área y el remate de Puertas se marcha alto.

Minuto 50. Goooooool! de Las Palmas. Buen cabezazo de Coco que consigue acortar distancias y meter a su equipo en el partido.

Y lo hace con cambio. Entra Marc Cardona sustituyendo a Loren.

Comienza la segunda parte.

Descanso en Granada. Ganan 2-0 los locales gracias a los goles de Melendo y Uzuni. Muy buena primera parte.

21 goles lleva Uzuni. Grandísima temporada la del delantero del Granada.

Minuto 41. Goooooool del Granada. Gol de Uzuni que aprovecha un balón para marcharse directo a la portería de Las Palmas y marcar el segundo. Pone tierra de por medio el equipo andaluz. 2-0.

Minuto 36. Amarilla para el canario Loiodice.

Minuto 35. Callejón mete un balón dentro del área y el remate de Puertas se pierde por encima del travesaño.

Minuto 30. La defensa del Granada ha retrasado unos metros su posición y permite a Las Palmas tocar en campo contrario. Sin embargo, a los canarios les cuesta crear peligro.

Minuto 27. Buena jugada de Alberto Moleiro que se va de dos rivales. La acción la culmina Mfulu con un disparo que se pierde muy lejos de la portería del Granada.

Minuto 22. Tarjeta amarilla para Bodiger.

Minuto 15. Goooooooool! del Granada. Balón en el interior del área que recoge Melendo y esta vez si, su disparo encuentra portería y pone el primero en el marcador.

Minuto 11. Quini filtra un buen balón sobre Melendo y el disparo con rosca de éste, se marcha fuera.

Minuto 10. Las Palmas trata de hacerse con la posesión pero, de momento, los acercamientos son granadinos. El más peligroso lo ha protagonizado Uzuni.

Comienza el partido en Granada.

Llenazo en el Nuevo Los Cármenes, ambiente de gala para un gran partido, con buena parte del ascenso directo en juego.

Esta es la alineación de los canarios.

Con este once sale el Granada ante Las Palmas.