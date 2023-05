El resumen del Getafe vs. Celta de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Todos los detalles del partido de la jornada 33 de Primera División en el Coliseum, en directo en Goal.com.

El Getafe quema sus balas para quedarse en Primera División y la siguiente pasa por el Coliseum Alfonso Pérez este miércoles, donde recibe al Celta de Vigo con el reencuentro de José Bordalás con su público después de debutar con mal pie contra el Espanyol.

Se trata de un duelo de urgencias para los madrileños, mientras que el Celta llega en tierra de nadie con la intención de cretificar casi de manera matemática su salvación, ya que todavía no llega a los 40 puntos.

El Getafe ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (1V 1E), las mismas derrotas que en sus anteriores 14 enfrentamientos ante el conjunto gallego en la competición (6V 6E 2D).

Tras ganar en su más reciente visita al Getafe en LaLiga (0-1 en octubre de 2021), el Celta de Vigo podría enlazar victorias en territorio azulón por primera vez en la historia de la competición.

El Getafe ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos como local de miércoles en LaLiga (1V 1E), las mismas derrotas que en sus primeros 15 disputados en casa en este día en la competición (8V 5E 2D); el Celta de Vigo, por su parte, ha ganado solo dos de los 16 partidos ligueros que ha disputado fuera de casa de miércoles en el siglo XXI (8E 6D): 1-2 vs Villarreal en 2005 y 0-1 vs Real Sociedad en 2020.

El Getafe ha perdido cada uno de sus últimos tres partidos de LaLiga y podría enlazar cuatro derrotas por segunda vez esta temporada en la competición, tras hacerlo en enero de 2023.

El Celta de Vigo ha ganado en solo una de sus últimas 24 visitas a equipos de la Comunidad de Madrid en LaLiga (8E 15D), pero esa victoria fue precisamente en su última visita al Getafe (0-3 en octubre de 2021).

En caso de disputar este partido, Enes Ünal llegaría a 196 presencias en LaLiga (195 hasta ahora - 23 con el Villarreal, 7 con el Levante, 68 con el Valladolid y 97 con el Getafe) y superaría a Nihat Kahveci como el futbolista turco con más partidos en la máxima categoría (195).

El jugador del Celta de Vigo, Jørgen Strand Larsen, ha participado en dos goles en sus últimos dos partidos fuera de casa en LaLiga (un gol y una asistencia), tras haber participado en solo tres en sus primeros 11 a domicilio en la competición (un gol y dos asistencias).

Minuto 4: Comienzo inmejorable para un Getafe que se pone por delante en el marcador en los primeros instantes del partido, afectando rápidamente al planteamiento del rival, el Celta de Vigo, quien, ahora, afrontará casi la totalidad del partido yendo a remolque.



Minuto 3' ¡Goooooooooooool de Enes Ünal! GETAFE 1-0 Celta de Vigo. ¡Bate el turco a Iván Villar! Llegó a tocar el guardameta pero no lo suficiente para evitar el tanto del ariete del Getafe.

Minuto 1' ¡PENALTI A FAVOR DEL GETAFE! Enes Ünal ganaba con el cuerpo la posición a Fran Beltrán y este, que no apreciaba la aparición del turco, acababa derribándole. No dudó el colegiado en señalar los once metros.



