El resumen del Elche vs. Rayo de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Elche,, con la mente puesta ya en la próxima temporada, recibe esta jornada a un Rayo Vallecano que, tras su victoria ante el Barcelona, sigue soñando con cotas mayores.

Una vez certificada la permanencia, los de Andoni Iraola pueden pensar en puestos europeos. La meta no es sencilla y la primera prueba pasa por ganar en Elche.

El equipo ilicitano llega al choque en una situación, en la que, a pesar de los resultados negativos de las últimas jornadas, no se esperan grandes cambios.

Tampoco se esperan variaciones en la formación que presente Iraola, de hecho, todo apunta a que el once no distará mucho del que se enfrentó al Barcelona, es decir, el equipo tipo que viene utilizando todo el año. No obstante, la acumulación de partidos y la jornada entre semana, podría motivar alguna novedad para dar descanso a algún titular.

