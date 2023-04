El resumen del derbi vasco Athletic Bilbao vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un doblete de Iñaki Williams, el mejor del partido, da los tres puntos al Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club de Bilbao se ha impuesto con contundencia a la Real Sociedad en el derbi vasco disputado en San Mamés. Sólo se vieron dos colores sobre el césped del estadio y fueron el rojo y el blanco; y es que, los de Valderde fueron totalmente superiores a sus rivales.

Comenzaron dominando el partido mientras que los de Imanol Alguacil apostaron por esperar y salir a la contra, pero el plan que salió fue el de los locales, que no dejaron que el balón llegara a los atacantes txuri-urdines y poco a poco fueron sumando más y más ocasiones.

Antes del descanso, se adelantaron en el marcador por medio de Iñaki Williams, que fue el mejor del partido anotando un doblete. En la segunda mitad, fue él el que anotó el tanto de la sentencia mediante un disparo muy potente e imparable para Remiro. La Real Sociedad mejoró en el tramo final del choque pero no les dio para meterse en la pelea por el empate, además de que Sorloth y Barrenetxea fallaron lo imperdonable.

De esta forma, el Athletic se queda en la séptima plaza, a dos puntos del Real Betis Balompié, mientras que los de Alguacil son cuartos con cuatro puntos de ventaja sobre el Villarreal.

Minuto a minuto del Athletic vs. Real Sociedad de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Athletic vs. Real Sociedad de LaLiga

Le Normand, en los micrófonos de Movistar+:

"Esto es fútbol, ellos han acertado y nosotros no. El mérito es suyo".

"Si el árbitro dice que no hay mano de Iñaki, no hay mano. Ya está".

"En el segundo gol, hemos tenido un desajuste en el contraataque. Ellos son rápidos y lo han aprovechado".

Iñaki Williams, en los micrófonos de Movistar+:

"Los tres puntos saben a gloria. Queremos pelear por cosas bonitas; por Europa. Hoy era un partido muy importante para ello, para no descolgarse. Vamos a por ello".

"Si el balón me da en la mano en el primer gol, yo no lo he sentido. Me lo han preguntado mis compañeros y les he dicho que no. Luego en las repeticiones se ve que no me da".

"Por algo Unai Simón es el portero de la selección".

Vídeos, alineaciones y noticias del Athletic vs. Real Sociedad de LaLiga

69' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC!!! 2-0. ¡Doblete de Iñaki Williams! Disparo imparable del extremo del conjunto local, que aguanta el esférico en su duelo con Le Normand y bate a Remiro con un chut potentísimo que se cuela por el primer palo!

Iñaki Williams se gusta en el derbi vasco.

32' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC!!! 1-0. ¡Anota Iñaki Williams! Tras un saque de esquina, el atacante del conjunto local recogió un balón que se quedó muerto en el área y aprovechó para introducirlo en la portería.

Así estaban los aledaños de San Mamés en la previa del encuentro.

Resumen del Athletic vs. Real Sociedad de LaLiga