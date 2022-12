El resumen del derbi asturiano Oviedo vs. Sporting Gijón de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Un tanto de penalti de Borja Bastón decanta la batalla de Asturias a favor de los carballones.

Álvaro Cervera tiene claro lo que quiere que sea su Real Oviedo, y esa idea que rondaba en su cabeza se plasmó en el día D y a la hora H, en el derbi asturiano frente al Sporting y que se llevó a la buchaca (1-0). No obstante, empezó muy bien el conjunto del Pitu Abelardo con dos acercamientos que pudieron cambiarlo todo: primero Jony no llegó por un palmo a un balón que olía a gol y después Djuka rozó el tanto de cabeza, pero Braat se lo negó.

Desde esos primeros compases hasta que llegó el gol en el 73, no pasaron demasiadas cosas, y lo que pasó fue que Borja Bastón engañó a Cuéllar desde los once metros tras un derribo de Izquierdoz sobre Koba. Cristo por dos veces gozó de una oportunidad única para empatar, pero no acertó y ya nada pudo cambiar. El derbi asturiano se queda en la capital.

El resumen del Oviedo vs. Sporting Gijón de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

90´ Tiempo de descuento: 4 minutos.

86´ ¡OTRA DE CRISTO! Otra falta lejana en la que el Sporting trata de sacar petróleo, pero el canario no tiene ángulo para que su remate encuentre puerta y se topa con el lateral de la red.

85´ ¡LA TUVO CRISTO PARA EMPATAR! Falta lejana botada por Cote, la peina por error un defensa del Oviedo, prolonga Izquierdoz y el canario la echa fuera cuando tenía su remate a bocajarro.

74´ ¡GOOOOOOOOL DEL OVIEDO! Borja Bastón tira cruzado de forma magistral para batir a Cuéllar y desatar la alegría en el Tartiere.

72´ ¡PENALTI A FAVOR DEL OVIEDO! Izquierdoz derribó en el área a Koba y el colegiado no lo dudó.

Pitada de aúpa del Tartiere a Jony

60´ Ha empezado un poco más proactivo el Oviedo esta segunda parte, aunque las ocasiones escasean de momento.

45´ + 2 Descanso sin goles en el Tartiere tras una primera parte en la que el Sporting fue mejor y el Oviedo esperó su momento a la contra.

32´ Tangana entre los dos equipos tras un duelo aéreo entre Otero y Luismi que dejó al colombiano dolorido en el verde, no la echó fuera el Oviedo y eso desencadenó el conflicto.

28´ Jugada bien construida del Oviedo que Jimmy culminó con un centro desde la derecha, pero llegó forzado y su envío fue detenido por el Pichu Cuéllar.

8´ ¡PARADÓN DE BRAAT! El francés saca una mano milagrosa un cabezazo de Djuka a centro de Guille Rosas desde la derecha.

5´ Conectó Djuka un centro de Otero desde la derecha, pero atrapó el balón Braat.

1´ ¡Ya en juego el derbi asturiano en el Tartiere! ¡Y casi marca el Sporting a los 20 segundos! Balón en largo que le llega a Djuka, busca a Jony pero el canterano no llega a rematar por muy poco.

Así ha llegado el Sporting al Carlos Tartiere

¡Y este es el once del Pitu para asaltar el Tartiere!

¡Así sale Cervera a ganar el derbi!