El resumen del Betis vs. Manchester United de Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Un gol del inglés en la segunda parte le da la victoria al United en el Benito Villamarín

Remontar un 4-1 al Manchester United era una gesta casi inabordable. El Betis sabía que la empresa era muy complicada y que tenía que salir a por todas. Y ese fue el plan de los de Pellegrini. Los primeros diez minutos fueron frenéticos. La tuvieron Juanmi y Joaquín y el United, que intentaba bajarle las pulsaciones al partido, sufría, aunque llevaba peligro cuando salía en sus temidas y rápidas transiciones.

Con el paso de los minutos se fue diluyendo el entusiasmo inicial y, aún así, los béticos siguieron disfrutando de ocasiones. De Gea, de hecho, le volvió a negar el gol a Juanmi pasada la media hora. El tramo final de la primera parte fue más tranquilo para los ingleses que dieron un gran susto antes del descanso cuando el palo y la poca destreza de Weghorst evitaron que se adelantaran en el marcador.

En la segunda parte, el Betis intentó reproducir el guion inicial y lo hizo de salida. De Gea tuvo que emplearse a fondo ante Ayoze pero pronto iba a llegar el golpe que desvanecía, de forma definitiva, la ilusión por el milagro. Rashford, que sigue en un espectacular estado de forma, se sacó un golpeo espectacular desde fuera del áreaa para batir a Rui Silva, adelantar a los suyos y sentenciar la eliminatoria. El público, que había creído, recompensó a los suyos con aplausos. La afición verdiblanca reconocía el esfuerzo bético.

El gol del Manchester United fue el final virtual de la eliminatoria. Los ingleses, con el pie levantado del acelerador, se limitaban a amasar balón con largas posesiones. El Betis, que había dejado de creer en el milagro, bajó los brazos. La efervescencia había terminado con el gol de Rashford.

El equipo español, que perdió la eliminatoria en Old Trafford, cae ante un señor equipo. Los verdiblancos se centrarán ahora en su lucha liguera para estar en la próxima edición de la Europa League. El Manchester United puede seguir soñando con un nuevo título. Ahora mismo, es el rival a batir en esta Europa League.

Minuto a minuto del Betis vs. Manchester United de Europa League

Ruedas de prensa y declaraciones del Betis vs. Manchester United de Europa League

Declaraciones del bético Guardado tras el partido

"Duele porque tuvimos oportunidades para apretar la eliminatoria. Desgraciadamente, no acertamos y ante estos rivales, si no metes las las que tienes, es imposible. Pero me voy muy orgulloso del equipo".

"Creo que de haber marcado alguna, se podía. Con el público apretando, cualquier cosa habría podido pasar, pero la ilusión de poder remontar pasaba por no encajar. Después del gol es normal que te vengas abajo. Pero llevamos años muy buenos y nos queda la liga en la que peleamos por objetivos importantes. Hay que hacer bueno el empate ante el Villarreal. Si sumamos los tres ante el Mallorca estaremos muy bien".

Videos, alineaciones y noticias del Betis vs. Manchester United de Europa League

Final del partido. El Manchester United se lleva la victoria en el partido gracias al gol de Rashford y la eliminatoria por un global de 1-5.

Minuto 86. Gran jugada de Canales pero Juanmi falla en el control y se le escapa una buena ocasión.

Minuto 75. Dos cambios más en el United. Entran Dalot y Lindelöf por Wan-Bissaka y Lisandro Martínez.

Minuto 68. Cambio en el Manchester United. Entra Elanga y se van Bruno Fernandes.

Minuto 67. Ha bajado mucho el Betis. Ahora, Rui Silva se ha tenido que emplear a fondo para evitar el gol de Sabitzer.

Minuto 66. Último cambio en el Betis. Se ha marchado Guido y sale Andrés Guardado.

Minuto 61. Dos cambios en el United. Se van Rashford y Fred y salen Sancho y Sabitzer.

Minuto 59. Triple cambio en el Betis. Se van Ayoze, Joaquín y Aitor Ruibal y salen William José, Canales y Borja Iglesias.

La afición bética reacciona al gol aplaudiendo el esfuerzo de su equipo.

Minuto 56. Gol del Manchester United. La pegó de lujo Rashford para batir a Rui Silva y sentenciar la eliminatoria. Se adelantan los ingleses. 0-1.

Minuto 54. Y que buena parada a remate de Ayoze. Sensacional el portero español.

Minuto 53. Paradón de Rui Silva ante Rashford.

Minuto 50. Le pega Rashford arriba. La primera del United en la segunda mitad.

Comienza la segunda parte en Sevilla.

Descanso en el Benito Villamarín. Sigue el empate a cero inicial y la eliminatoria muy cuesta arriba para el Betis.

Minuto 45+2. Al palo Weghorst. La mejor ocasión del Manchester United. Se libró el Betis. Había rematado Pellistri y no encontró la portería el neerlandés con todo a favor.

Minuto 45. Los jugadores del Betis pedían mano dentro del área del Manchester United.

Minuto 40. A punto estuvo de llegar Ayoze a un centro de Miranda. Sigue apretando el Betis.

Minuto 32. De nuevo providencial De Gea, que le ha negado, con una gran parada, el primero a Juanmi.

Pellistri ha visto la primera tarjeta amarilla del partido.

Minuto 30. El Manchester United ha parado el ímpetu inicial del Betis. Ahora vive más tranquilo el equipo inglés.

Minuto 25. Lo ha intentado pero no puede seguir Abner que se marcha lesionado. Sale en su lugar Miranda.

Minuto 22. Ahora creaba peligro Pellistri para el Manchester United. Mucho ritmo en este tramo inicial del partido.

Minuto 11. La pegó Joaquín desde la frontal pero De Gea mandó a córner. Pero ojo porque el United también lleva peligro cuando sale.

Minuto 8. Gran ocasión para el Betis. Juanmi cruza demasiado cuando estaba solo ante De Gea. Buen arranque de los verdiblancos.

Minuto 4. Primera oportunidad para el Betis. Falló en el control Ayoze cuando se encontraba en una buena posición.

Comenzó el partido en el Benito Villamarín.

Esta es la alineación que presenta el Manchester United.

Con este once sale el Betis

Resumen del Betis vs. Manchester United de Europa League