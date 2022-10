El resumen del Barcelona vs. Bayern Múnich de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los culés reciben al conjunto alemán en el Camp Nou y te lo contamos al detalle.

El Barcelona recibe este miércoles al Bayern Múnich por la quinta jornada de la UEFA Champions League. Los culés, que esperaban una ayuda del Viktoria Plzen frente al Inter de Milán, enfrentan al poderoso conjunto alemán en el Camp Nou y te lo vamos a contar al detalle.

SIGUE EN DIRECTO EL BARCELONA VS. BAYERN DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

En este artículo podrás ver todos los números, las estadísticas, los vídeos, los goles y las declaraciones posteriores al encuentro que se disputa en la Ciudad Condal. ¡No te lo pierdas!

¡¡¡NAGELSMANN SACA TODA LA ARTILLERÍA!!! Con la clasificación garantizada, el técnico alemán va a por la victoria con prácticamente todo el once de gala, regresando al once Sadio Mané tras no arrancar de inicio en el duelo contra el Hoffenheim. Mazraoui, principal novedad en el lateral derecho.

¡¡¡XAVI ALINEA UNA DEFENSA DE CIRCUNSTANCIAS!!!! El técnico culé prioriza a Marcos Alonso como acompañante de Jules Koundé en el eje de la zaga, dejando en el banquillo a Gerard Piqué y Eric García. Sin Gavi entre los elegidos, Kessié refuerza la sala de mandos, apostando por Pedri González en el tridente ofensivo.

